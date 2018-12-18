Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО

«Суд постановил: решение Тверского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судья Любовь Николенко.
Аналогичное решение суд вынес и в отношении двух других фигурантов.
Обвиняемые выступали перед судом по видеоконференцсвязи из одного СИЗО. До заседания молодые люди общались друг с другом и улыбались, а в ходе процесса в шутку перебивали друг друга, подсказывая неправильные ответы на вопросы судьи.
В ходе выступления адвокатов братья Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий шептались между собой или переписывались через один блокнот.
Прокурор и следователь просили оставить обвиняемых под арестом и отклонить жалобы. Последний заявил, что передать дело в суд для рассмотрения по существу планируется уже в январе.
Сам Кокорин в ходе прений попросил выпустить его из изолятора и дать «отпраздновать Новый год на воле».
«Адвокаты нашли все доказательства, которые подтверждают, что мы здесь находимся незаконно… По мне, дело уже раскрыто и закрыто. Потерпевшим нанесен легкий вред, по мне, так натянутый легкий вред», — заявил голеадор.
Мамаев выразил аналогичное мнение, а также отметил, что одному из потерпевших — водителю Виталию Соловчуку — по собственной инициативе он выплатил 500 тысяч рублей компенсации.
Две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.
Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Александра Кокорина, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в двух эпизодах побоев и одном эпизоде хулиганства. Кирилла Кокорина, видимо, как самого активного участника драк, обвиняют в трех эпизодах побоев и одном — хулиганства.