Беленов признан болельщиками «Уфы» лучшим игроком команды в декабре

Как отмечается, Беленов победил в голосовании, набрав 40,5% голосов респондентов. Второе место занял люксембургский полузащитник Оливье Тилль (32,4%), третьим стал защитник Данил Круговой (6,3%).

Беленов провел за «Уфу» в декабре два выездных матча против «Анжи» (0:0) и «Краснодара» (1:1) в чемпионате России. В матче с «Анжи» вратарь отразил 15-й пенальти в карьере.