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9Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО. Фото с места событий
14:09 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Поддержать Кокорина и Мамаева у здания Мосгорсуда пришли два человека

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Только два человека пришли поддержать арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева к зданию Мосгорсуда, где рассматривалась жалоба на продление им ареста, сообщила корреспондент телеканала «Россия 24».

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«В Instagram stories Александра Кокорина вчера был опубликован призыв к тому, чтобы все неравнодушные к судьбе футболистов пришли сюда, к зданию Мосгорсуда, к 9.30 и поддержали футболистов. Однако пришло всего лишь два человека», — сказала она в эфире телеканала.

Молодые люди, пришедшие поддержать футболистов, считают, что спортсмены уже понесли сильное наказание и сейчас находятся в тюрьме необоснованно.

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Корреспондент телеканала добавила, что молодые люди пришли не потому, что видели призыв в Instagram, а потому что сами хотели их поддержать.

Во вторник Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста обвиняемым. Братья Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий останутся в изоляторе до 8 февраля.

Две потасовки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Четвертым задержанным после драки с участием футболистов оказался уроженец Якутии Александр Протасовицкий, играющий в любительской лиге и проживающий в подмосковном городе Подольск. Позже в ходе суда выяснилось, что мужчина работает футбольным тренером в спортивном клубе «Атлет» и ранее не был судим.

Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Александра Кокорина, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в двух эпизодах побоев и одном эпизоде хулиганства. Кирилла Кокорина, видимо, как самого активного участника драк, обвиняют в трех эпизодах побоев и одном — мошенничества.

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