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15:46 (мск), источник: Р-Спорт

Олег Корнаухов назначен директором ДЮСШ ПФК ЦСКА

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Олег Корнаухов назначен директором Детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) ЦСКА, сообщается на официальном сайте армейцев.

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Источник: РИА "Новости"

Корнаухов работает в ДЮСШ ЦСКА с 2010 года.

«Новым директором ДЮСШ ПФК ЦСКА назначен Олег Корнаухов. Ранее занимавший эту должность Олег Малюков останется в структуре академии и будет заместителем директора, отвечая за ряд направлений, включая ДЮСШ ЦСКА-2, который ранее курировал Корнаухов. Спортивный директор ДЮСШ ПФК ЦСКА Сергей Никитин покинул наш клуб. Мы выражаем Сергею Ивановичу благодарность за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

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