Олег Корнаухов назначен директором ДЮСШ ПФК ЦСКА

«Новым директором ДЮСШ ПФК ЦСКА назначен Олег Корнаухов. Ранее занимавший эту должность Олег Малюков останется в структуре академии и будет заместителем директора, отвечая за ряд направлений, включая ДЮСШ ЦСКА-2, который ранее курировал Корнаухов. Спортивный директор ДЮСШ ПФК ЦСКА Сергей Никитин покинул наш клуб. Мы выражаем Сергею Ивановичу благодарность за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.