Главой РФС станет Дюков. Мутко уходит из футбола окончательно?

Источник: Советский спорт

В среду на исполкоме Российского футбольного союза что-то произойдёт. И хотя количество утечек информации уже превышает все мыслимые пределы, приходится всё равно держать фигу в кармане, понимая, что в нашем мире меняется всё порой чересчур стремительно…

Строго говоря, этот исполком РФС должен был состояться ещё 6 декабря. Говорили даже, что в обстановке строжайшей секретности готовится большая и серьёзная пресс-конференция по итогам исполкома, где Виталий Мутко будет рассказывать о том, почему он принял решение уйти с поста главы РФС. Должна была быть назначена дата выборов, а дальше открывается пространство для фантазий — кто придёт и на каких условиях.

Но за пару дней до назначенной даты выяснилось, что исполком переносится на 19 декабря. Причина называлась совсем смешная — изменение повестки дня. При этом никто больше никаких пояснений не давал.

Хорошо проинформированные источники из недр РФС поясняли: Виталий Леонтьевич не хочет окончательно устраняться из мира футбола. Если уж нет возможности остаться самому — оставит вместо себя на хозяйстве генерального директораАлександра Алаева. В течение года тот был «и.о.», проявлял себя лояльно, самостоятельной политики не позволял себе — теперь можно оставить его и без приставки.

Но ведь за Алаева могут не проголосовать, особенно если возникла кандидатураАлександра Дюкова, активно поддерживаемая Игорем Левитиным. Тогда надо заручиться поддержкой в соответствующих высоких кабинетах. Но кабинеты были заняты своей повесткой: то отмена встречи с Трампом, то еще какие-то обострения на международных фронтах — не до футбола. И тогда не придумалось ничего иного, как просто перенести исполком.

То, что случится 19 декабря — обычное процедурное решение, которое должно было бы произойти как минимум год назад. Уже тогда стало понятно, что Мутко категорически нерукопожатен для международных спортивных структур. И самое главное — ФИФА, которое давно недовольно отсутствием порядка в РФС, якобы неофициально притормаживает перечисление полагающихся нам денег как хозяевам проведенного с таким успехом чемпионата. Мол, определитесь скорее с кандидатурой полноценного главы РФС — вот тогда финансы придут быстрее.

В итоге Виталий Леонтьевич даже уход свой превратит в приход денег. Чем не красивая история напоследок?

Но чем ближе становится заседание исполкома, тем больше становится слухов. Поговаривали, что компромисс, который традиционно ищут между «башнями», найден в том, что Алаев останется гендиром, но полноценным и полновластным президентом РФС будет Александр Дюков. За последние двое суток довелось услышать и кучу конспирологических теорий, и кучу слухов. Здесь и грядущий уход Ильи Геркуса из «Локомотива» с приходом его на некий крупный пост в РПЛ (есть версия, что на пост формального главы РФС при реально руководящем Дюкове или на пост гендира РФС при реальном главе РФС Дюкове), и приход Васидия Кикнадзе на место Геркуса в «Локо», и много чего ещё. Правда, тут надо справедливости ради сказать, что руководитель Совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с «Советским спортом» весьма иронично отнесся ко всем этим слухам:

— В сообщениях идет ссылка на заседание Совета директоров 19 декабря, но дело в том, что… никакого заседания не планировалось, а я вообще в командировке.

Когда смотришь на то, что происходит вокруг поста главы РФС сейчас, понимаешь: развернулась настоящая война. Мы не смогли вспомнить столь ожесточенных сражений между спортивными чиновниками.

В истории нашего футбола уже был период, когда всё сплошь, казалось, станет питерским — это когда в 2010 году пришёл на должность главы РФС выходец из краёв «Зенита» и «Газпрома» Сергей Фурсенко. Но система, по сути, тогда так и не выстроилась — увлёкся Сергей Александрович созданием разного рода «кодексов чести», концепцией «футбольной национальности» и нумерологическими консультациями у своей помощницы Карине Гюльазизовой. Положение вещей очень быстро всеми было воспринято как нежизнеспособное. В том числе и первым болельщиком, после общения с которым Сергей Фурсенко подал в отставку.

Потом была бюрократическое трехлетие с Николаем Толстых, потом время временного Мутко, потом постоянного Мутко, потом временно ушедшего на полгода (и так уже целый год), но так никуда и не ушедшего Мутко.

Совсем Мутко не уйдёт. В последние дни, как говорят, было переподписано немало договоров с «Телеспортом» Петра Макаренко о передаче тому коммерческих прав сборной и самого РФС. Причем на долгие годы вперед. Так что финансовые щупальца кого надо останутся на месте.

Но если оставить эти мелочи за скобками, то теперь может возникнуть совсем иная, чем прежде, история — когда Санкт-Петербург будет контролировать не только хоккей, но и в еще большей степени футбол. Тут и слухи о том, что спортивным директором РФС станет любимчик всего питерского футбольного руководства Александр Кержаков, которого мы регулярно видим в последнее время в здании на Таганке.

Но не спешите ликовать и радоваться тому, что теперь-то в футболе будет выстроенная вертикаль, внутри которой будут даже симпатичные болельщикам персонажи, как тот же Кержаков. Много ли мы вспомним побед «Зенита» при Дюкове? Два еврокубка в 2008-м — это, по сути, результат работы Сергея Фурсенко, его багаж. А вот приход Дюкова в «Зенит» уже через полтора месяца привел к странному матчу с «Баварией», подозрения в договорном характере которого долго тревожили и европейский истеблишмент, да и часть наших болельщиков тоже.

Да и полагать, что деньги сразу потекут в российский футбол с изменением футбольной администрации — лукавство. Один из ключевых спонсоров российского футбола — компания «Новатэк» — вообще не жаждет продлевать контракт. Зачем, в самом деле, им спонсировать конкурента на рынке сырья? По одной из версий, отодвигали дату голосования именно из-за желания утрясти все эти нюансы.