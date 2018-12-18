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18:07 (мск), источник: ТАСС

Измайлов сменил Родионова на посту генерального директора ФК «Спартак»

ТАСС, 18 декабря. Наиль Измайлов занял пост исполняющего обязанности генерального директора московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба «Спартака».

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Источник: ИТАР-ТАСС

При этом отмечается, что Измайлов сохранит пост вице-президентаклуба. Он сменил Сергея Родионова, занимавшего должность гендиректора клуба с 2015 года. Отмечается, что Родионов покинул пост по личной инициативе, он станет спортивным директором «Спартака».

Родионов работал в клубе как функционер с 2011 года, когда стал президентом футбольной академии. До этого он в течение 16 лет (1978−1990, 1993−1995) играл в «Спартаке», а потом занимал в клубе различные тренерские должности (1996−2011). При Родионове главным тренером «Спартака» был назначен итальянец Массимо Каррера, который привел клуб к первому за 16 лет чемпионству в сезоне-2016/17.

Измайлов работает в «Спартаке» с 2013 года. Прошлым летом он занял пост заместителя председателя совета директоров.

После 17 туров чемпионата России «Спартак» занимает в турнирной таблице четвертое место, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на шесть очков. В плей-офф Лиги Европы «Спартак» не пробился, заняв последнее место в группе G. В феврале 2019 года красно-белые проведут ответный матч ¼ финала Кубка России против екатеринбургского «Урала», первый матч прошел в Москве и закончился со счетом 1:1.

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