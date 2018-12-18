Измайлов сменил Родионова на посту генерального директора ФК «Спартак»

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При этом отмечается, что Измайлов сохранит пост вице-президента клуба. Он сменил Сергея Родионова, занимавшего должность гендиректора клуба с 2015 года. Отмечается, что Родионов покинул пост по личной инициативе, он станет спортивным директором «Спартака».

Родионов работал в клубе как функционер с 2011 года, когда стал президентом футбольной академии. До этого он в течение 16 лет (1978−1990, 1993−1995) играл в «Спартаке», а потом занимал в клубе различные тренерские должности (1996−2011). При Родионове главным тренером «Спартака» был назначен итальянец Массимо Каррера, который привел клуб к первому за 16 лет чемпионству в сезоне-2016/17.

Измайлов работает в «Спартаке» с 2013 года. Прошлым летом он занял пост заместителя председателя совета директоров.