Измайлов сменил Родионова на посту генерального директора ФК «Спартак»
ТАСС, 18 декабря. Наиль Измайлов занял пост исполняющего обязанности генерального директора московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает
ТАСС, 18 декабря. Наиль Измайлов занял пост исполняющего обязанности генерального директора московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщает
При этом отмечается, что Измайлов сохранит пост
Родионов работал в клубе как функционер с 2011 года, когда стал президентом футбольной академии. До этого он в течение 16 лет (1978−1990, 1993−1995) играл в «Спартаке», а потом занимал в клубе различные тренерские должности (1996−2011). При Родионове главным тренером «Спартака» был назначен итальянец Массимо Каррера, который привел клуб к первому за 16 лет чемпионству в сезоне-2016/17.
Измайлов работает в «Спартаке» с 2013 года. Прошлым летом он занял пост заместителя председателя совета директоров.
После 17 туров чемпионата России «Спартак» занимает в турнирной таблице четвертое место, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на шесть очков. В