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21:00 (мск), источник: Р-Спорт

Слуцкий: Ни один разумный человек не может оправдать Кокорина и Мамаева

Бывший главный тренер сборной России по футболу и ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал ситуацию с арестом футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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Во вторник Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста обвиняемым. Братья Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий останутся в изоляторе до 8 февраля.

Главный тренер «Витесса» рассказал, как относится к решению Мосгорсуда оставить Кокорина и Мамаева в СИЗО до 8 февраля.

Ну, уже too much. Это мое мнение. Безусловно, они заслуживают наказания. Однозначно, ужасно, что они сделали. Но даже уже сейчас, на мой взгляд, есть легкий перебор.

По словам Слуцкого, наказание для футболистов — слишком суровое, но вряд ли можно оправдать их действия.

«Двух месяцев плюс административных наказаний, штрафов. А теперь получается уже четыре месяца. Это много. Дай бог, чтобы ими все и ограничилось. Ни один здравомыслящий человек не может их оправдывать. Но они уже серьезно пострадали за то, что сделали», — рассказал Слуцкий в интервью «Спорт-экспрессу».

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«На каждое преступление есть адекватный уровень наказания. Если в футбольной команде ты опаздываешь на минуту, то не можешь быть оштрафован на 100 тысяч долларов. Такое опоздание — это 100 долларов. А вот не приехал на сбор — 100 тысяч. Очень надеюсь, что это была для них последняя столь длинная кара. Просто считаю, что все должно быть справедливо».

Также Слуцкий рассказал, какое у него сложилось мнение о Кокорине и Мамаеве, как о людях.

«Про Кокорина могу сказать только хорошее. С человеческой точки зрения я Кокорина без улыбки на лице никогда не видел. Он очень позитивен, доброжелателен. И энергетически положителен. Ты же чувствуешь человека — и я вообще ничего плохо не могу о нем сказать. Еще раз говорю: не оцениваю его посты в Instagram, а излагаю свои ощущения от опыта собственного общения с ним». «Паша, безусловно, сложнее. У него ярко выраженное желание быть лидером всегда и везде, быть в центре внимания. Не могу назвать это плохим или хорошим качеством. Это его индивидуальная особенность. Коммуникация с ним, наверное, сложнее чем с Кокориным. Иногда это качество ему помогает. Он начал играть очень рано и достаточно жестко поставил себя в таком мужицком коллективе, как “Торпедо”. Шел, пробивая себе путь в прямом смысле слова в мужской профессиональной среде. Где-то это, вероятно, и мешает. Если что-то не совсем так, как ему хочется, он может реагировать несколько иначе, чем человек с обычной самооценкой».

Ирония судьбы: Мамаев и Кокорин встретят Новый год в СИЗО
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20:57 (мск)© Ньюстюб
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