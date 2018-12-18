Слуцкий: Ни один разумный человек не может оправдать Кокорина и Мамаева

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Во вторник Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста обвиняемым. Братья Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий останутся в изоляторе до 8 февраля.

Главный тренер «Витесса» рассказал, как относится к решению Мосгорсуда оставить Кокорина и Мамаева в СИЗО до 8 февраля.

Ну, уже too much. Это мое мнение. Безусловно, они заслуживают наказания. Однозначно, ужасно, что они сделали. Но даже уже сейчас, на мой взгляд, есть легкий перебор.

По словам Слуцкого, наказание для футболистов — слишком суровое, но вряд ли можно оправдать их действия.

«Двух месяцев плюс административных наказаний, штрафов. А теперь получается уже четыре месяца. Это много. Дай бог, чтобы ими все и ограничилось. Ни один здравомыслящий человек не может их оправдывать. Но они уже серьезно пострадали за то, что сделали», — рассказал Слуцкий в интервью «Спорт-экспрессу».

«На каждое преступление есть адекватный уровень наказания. Если в футбольной команде ты опаздываешь на минуту, то не можешь быть оштрафован на 100 тысяч долларов. Такое опоздание — это 100 долларов. А вот не приехал на сбор — 100 тысяч. Очень надеюсь, что это была для них последняя столь длинная кара. Просто считаю, что все должно быть справедливо».

Также Слуцкий рассказал, какое у него сложилось мнение о Кокорине и Мамаеве, как о людях.