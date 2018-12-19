Мутко может официально покинуть пост главы РФС по итогам заседания исполкома организации

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Изначально исполком должен был состояться 6 декабря, однако незадолго до этой даты он был перенесен на 19 декабря. Причиной такого решения называлось изменение повестки дня.

По информации российских СМИ, Виталий Мутко покинет пост президента РФС. Его место займет председатель совета директоров петербургского «Зенита», глава «Газпром нефти» Александр Дюков. При нем петербуржцы трижды становились чемпионами России (2010, 2012, 2015), дважды обладателем Кубка страны (2010, 2016), а также победителями Кубка и Суперкубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Мутко руководил РФС с 2015 года, ранее он находился на посту главы с 2005 по 2009 год. В 2016 году его переизбрали на новый четырехлетний срок. Однако в конце декабря 2017 года Мутко объявил о приостановке деятельности в РФС, а исполняющим его обязанности был назначен Александр Алаев. Спустя два дня Мутко покинул пост председателя оргкомитета «Россия-2018».

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее пожизненно отстранил Мутко от посещения Олимпийских игр. Комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида заключила, что в России во время Игр в Сочи, когда Мутко возглавлял Министерство спорта страны, существовала система, направленная на манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов. Президент РФС объяснил решение приостановить деятельность в РФС желанием защитить свою честь в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Санкт-Петербург будет претендовать на проведение финала ЛЧ сезона-2020/21

Одной из главных тем исполкома будет обсуждение о выдвижении стадионов на территории России в качестве претендентов на проведение финалов европейских клубных турниров сезона-2020/21.

РФС 1 ноября выразил желание выдвинуть кандидатуру Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года. Организация предлагает провести решающий матч на стадионе «Газпром-Арена», который в матчах Лиги чемпионов будет носить название арена «Санкт-Петербург». На этом стадионе, вмещающем более 64 тысяч зрителей, проходили матчи чемпионата мира 2018 года, а в 2020 году состоятся игры чемпионата Европы. Также на проведение финала турнира претендует Мюнхен («Альянц-Арена»).

Процесс выбора места проведения финала Лиги чемпионов 2021 года был запущен 28 сентября. Заявки на проведение финалов турниров должны быть отправлены в УЕФА до 15 февраля 2019 года. Стадионы будут названы на заседании исполкома УЕФА, которое должно пройти в мае или июне 2019 года.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/6767a496-956f-4b2d-8c42-42a2d8887c16" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1265368" target="_blank">«Зенит-Арена», теперь правда «Газпром Арена», принесла удачу российскому хоккею</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Национальные федерации должны были обозначить свой интерес к проведению финальных матчей еврокубков сезона-2020/21 до 26 октября. Заинтересованность в проведении финала Лиги Европы 2021 года высказали Вена (Австрия), Тбилиси (Грузия) и Севилья (Испания). На организацию Суперкубка УЕФА 2021 года претендуют Минск (Белоруссия), Хельсинки (Финляндия), Белфаст (Северная Ирландия), Харьков (Украина), на финал женской Лиги чемпионов — Прага (Чехия) и Гётеборг (Швеция).

Ранее Россия дважды принимала финалы еврокубков: в 1999 году финал Кубка УЕФА, в 2008-м — решающий матч Лиги чемпионов. Обе игры проходили на московском стадионе «Лужники».

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РФС подведет итоги выступления сборных

Мужская футбольная сборная России в 2018 году дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где в серии пенальти уступила будущим финалистам турнира хорватам (2:2, 3:4 — по пенальти). РФС по итогам турнира признал выступление национальной команды успешным и продлил контракт с главным тренером Станиславом Черчесовым на два года с возможностью автоматического продления на такой же срок в случае успешного выступления на чемпионате Европы 2020 года. После этого российская команда не смогла занять первое место в групповом турнире Лиге наций, уступив в решающем матче сборной Швеции (0:2) без ряда ключевых игроков.

Женская сборная России не смогла пробиться в финальную стадию чемпионата мира. Команда Елены Фоминой заняла третье место в группе со сборными Англии и Уэльса. Контракт главного тренера истекает в конце текущего года и учитывая неудовлетворительные результаты, вероятно, не будет продлен. Сама Фомина отказалась комментировать свое будущее ТАСС, заявив, что все решится до 25 декабря.

Молодежная сборная России (игроки не старше 21 года) не смогла отобраться на чемпионат Европы. Главный тренер команды Евгений Бушманов по окончании отборочного турнира был отправлен в отставку. Его пост в качестве исполняющего обязанности старшего тренера занял Михаил Галактионов.

Сборная России по мини-футболу завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы 2018 года в Словении. В апреле главный тренер команды Сергей Скорович продлил контракт с РФС сроком на 1 год. Национальная команда по пляжному футболу под руководством Михаила Лихачева завоевала серебряные медали Межконтинентального кубка. Контракт старшего тренера сборной России истекает по окончании текущего года.

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Утверждение правил лицензирования клубов РФС

Перед началом сезона президент Российской премьер лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил о том, что со следующего сезона лига будет принимать участие в лицензировании клубов РФС. По словам Прядкина, организация выдвинет несколько своих критериев, которые будет необходимо выполнить командам, чтобы получить лицензию для участия в РПЛ.

По окончании прошлого сезона «Анжи» вылетел из премьер- лиги, проиграв в стыковых матчах «Енисею». Однако махачкалинская команда заняла место «Амкара», который сохранил прописку в элитном дивизионе, но не сумел пойти лицензирование и прекратил вое существование. На днях банкротом был объявлен прошлогодний победитель Кубка страны «Тосно». Из первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) все вылетевшие по спортивному принципу команды сохранили прописку во втором по силе дивизионе, так как некоторые команды, закончившие сезон на более высоких местах, не сумели пройти процедуру лицензирования.

«Анжи» имеет финансовые проблемы с первого тура чемпионата России. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило. По ходу первого круга молодежная команда не поехала на один из выездных матчей, а основному составу было отказано в доступе на стадион «Анжи-Арена» в Каспийске для проведения подготовки к матчу из-за невыплаты задолженностей перед владельцами поля.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/3234275c-6004-4989-9e99-0b76daa582c4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1214295" target="_blank">Тренер ФК «Анжи»: жизнь научила нас считать каждую копейку</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Генеральный директор клуба из Дагестана Олег Флегонтов сообщал ТАСС о том, что команда может сняться с чемпионата после зимней паузы. Однако РПЛ заявила о том, что окажет финансовую поддержку махачкалинцам и поможет «Анжи» доиграть сезон до конца. По словам Прядкин, многие клубы выступили в поддержку того, чтобы лига помогла дагестанскому клубу за счет своих заработков.

Белорусские футболисты могут перестать считаться легионерами

Исполком также рассмотрит обращение Минспорта по вопросу внесения изменений в приказ министерства от 14 июля 2015 года. Три года назад Минспорт утвердил ограничения на участие в матчах РПЛ футболистов, не имеющих права выступать за сборные команды страны. В чемпионате России по футболу таких игроков должно быть не больше шести на поле.