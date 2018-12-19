Источник: Аршавин провел ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин провел ночь в
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин провел ночь в
Как отмечается, футболист вышел из заведения с девушками и устроил верховую прогулку на лошадях. Затем он целовался с девушками и отказался платить за поездку.
Напомним, Аршавин недавно вернулся в Россию и получил должность в академии «Зенита» (возглавил международный проект «Сириус»).
Последним клубом 37-летнего россиянина, который принял решение завершить карьеру игрока, был «Кайрат".