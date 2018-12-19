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08:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Аршавин провел ночь в стрип-клубе и не заплатил за прокат лошадей

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе, утверждает Телеграм-канал Mash.

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, футболист вышел из заведения с девушками и устроил верховую прогулку на лошадях. Затем он целовался с девушками и отказался платить за поездку.

Напомним, Аршавин недавно вернулся в Россию и получил должность в академии «Зенита» (возглавил международный проект «Сириус»).

Последним клубом 37-летнего россиянина, который принял решение завершить карьеру игрока, был «Кайрат"​.

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Андрея Аршавина заметили у стрип-клуба в компании девушек и коня
Во время загрузки произошла ошибка.
08:42 (мск)© Ньюстюб
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