Глава РПЛ выразил уверенность, что «Анжи» найдет дополнительное финансирование
МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Президент Российской
МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Президент Российской
«Анжи» испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило.
Как ранее сообщил ТАСС главный тренер клуба Магомед Адиев, «Анжи» получил финансовую поддержку от руководства РПЛ и начал частичное погашение долгов по заработной плате перед игроками.
«По итогам общего собрания руководителей клубов было утверждено решение выдать “Анжи” в виде аванса сумму, положенную им к распределению по итогам сезона от реализации коммерческих прав и медиаправ, тем самым поддержав клуб в трудную минуту», — сказал Прядкин.
«Кроме того, мы поговорили с руководством клуба и региона и надеемся, что “Анжи” изыщет дополнительные средства помимо тех, которые получит от лиги. Я уверен, что “Анжи” однозначно доиграет сезон», — добавил Прядкин.