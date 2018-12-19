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11:05 (мск), источник: ТАСС

Глава РПЛ выразил уверенность, что «Анжи» найдет дополнительное финансирование

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин выразил уверенность, что испытывающий финансовые проблемы футбольный клуб «Анжи» найдет дополнительные средства на содержание команды и доиграет сезон. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

«Анжи» испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 18, 3.03.2019, 0:00
Оренбург
-Анжи-

Как ранее сообщил ТАСС главный тренер клуба Магомед Адиев, «Анжи» получил финансовую поддержку от руководства РПЛ и начал частичное погашение долгов по заработной плате перед игроками.

«По итогам общего собрания руководителей клубов было утверждено решение выдать “Анжи” в виде аванса сумму, положенную им к распределению по итогам сезона от реализации коммерческих прав и медиаправ, тем самым поддержав клуб в трудную минуту», — сказал Прядкин.

«Кроме того, мы поговорили с руководством клуба и региона и надеемся, что “Анжи” изыщет дополнительные средства помимо тех, которые получит от лиги. Я уверен, что “Анжи” однозначно доиграет сезон», — добавил Прядкин.

Анжи
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