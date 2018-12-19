Глава РПЛ выразил уверенность, что «Анжи» найдет дополнительное финансирование

Источник: РИА "Новости"

«Анжи» испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило.

Как ранее сообщил ТАСС главный тренер клуба Магомед Адиев, «Анжи» получил финансовую поддержку от руководства РПЛ и начал частичное погашение долгов по заработной плате перед игроками.

«По итогам общего собрания руководителей клубов было утверждено решение выдать “Анжи” в виде аванса сумму, положенную им к распределению по итогам сезона от реализации коммерческих прав и медиаправ, тем самым поддержав клуб в трудную минуту», — сказал Прядкин.