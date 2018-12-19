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11:09 (мск), источник: ТАСС

Глава РПЛ поддерживает кандидатуру Чеферина на пост главы УЕФА

МОСКВА, 19 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поддерживает кандидатуру Александера Чеферина на пост главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Действующий президент УЕФА Чеферин является единственным кандидатом на пост главы организации. Выборы президента УЕФА пройдут 7 февраля в Риме на конгрессе организации. Чеферин был избран на пост президента УЕФА в сентябре 2016 года.

«Конечно, я его (Чеферина) поддерживаю. Я давно знаю Александера и считаю, что это отличный руководитель, при этом он еще и очень профессиональный юрист. Мы его поддерживали еще с самого первого выдвижения, могу сказать, что уже сейчас в письменном виде его кандидатуру поддержали все 55 европейских ассоциаций», — сказал Прядкин.

Прядкин, отвечая на вопрос, готов ли он в будущем занять пост главы УЕФА, отметил, что у него много работы в РПЛ, но не исключил, что пост может занять россиянин. «У меня достаточно работы в рамках Российской премьер-лиги, в должности президента УЕФА я себя пока не вижу. У нас в стране есть достойные кандидаты, которые в будущем могут хорошо себя проявить на данной должности», — отметил собеседник ТАСС.

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