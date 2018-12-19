Глава РПЛ поддерживает кандидатуру Чеферина на пост главы УЕФА

Источник: РИА "Новости"

Действующий президент УЕФА Чеферин является единственным кандидатом на пост главы организации. Выборы президента УЕФА пройдут 7 февраля в Риме на конгрессе организации. Чеферин был избран на пост президента УЕФА в сентябре 2016 года.

«Конечно, я его (Чеферина) поддерживаю. Я давно знаю Александера и считаю, что это отличный руководитель, при этом он еще и очень профессиональный юрист. Мы его поддерживали еще с самого первого выдвижения, могу сказать, что уже сейчас в письменном виде его кандидатуру поддержали все 55 европейских ассоциаций», — сказал Прядкин.