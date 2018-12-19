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12:40 (мск), источник: ТАСС

Белорусские футболисты останутся легионерами в чемпионате России

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Белорусские игроки по-прежнему будут считаться легионерами в чемпионате России по футболу. Об этом ТАСС сообщил источник в Российском футбольном союзе (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

В среду проходит заседание исполкома РФС, на котором рассматривался этот вопрос.

Три года назад Министерство спорта РФ утвердило ограничения на участие в матчах Российской премьер-лиги футболистов, не имеющих права выступать за сборные команды страны. Таких игроков на поле должно быть не больше шести.

Ожидалось, что исполком утвердит внесение изменений, согласно которым этот запрет не коснется белорусских футболистов. Такое предложение Минспорт РФ сделал в конце ноября, аналогичная инициатива по отношению к хоккеистам из Белоруссии ранее была поддержана Федерацией хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).

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