Белорусские футболисты останутся легионерами в чемпионате России

Источник: РИА "Новости"

В среду проходит заседание исполкома РФС, на котором рассматривался этот вопрос.

Три года назад Министерство спорта РФ утвердило ограничения на участие в матчах Российской премьер-лиги футболистов, не имеющих права выступать за сборные команды страны. Таких игроков на поле должно быть не больше шести.