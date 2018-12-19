Белорусские футболисты останутся легионерами в чемпионате России
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Белорусские игроки
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Белорусские игроки
В среду проходит заседание исполкома РФС, на котором рассматривался этот вопрос.
Три года назад Министерство спорта РФ утвердило ограничения на участие в матчах Российской
Ожидалось, что исполком утвердит внесение изменений, согласно которым этот запрет не коснется белорусских футболистов. Такое предложение Минспорт РФ сделал в конце ноября, аналогичная инициатива по отношению к хоккеистам из Белоруссии ранее была поддержана Федерацией хоккея России (ФХР) и Континентальной хоккейной лигой (КХЛ).