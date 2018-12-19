Заседания совета директоров «Локомотива» 19 декабря не будет

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус может покинуть клуб и занять пост главы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). В среду стало известно, что Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза, а на должность исполняющего обязанности главы союза до 22 февраля 2019 года назначен президент РФПЛ Сергей Прядкин.

«Кроме меня совет директоров клуба никто не проводит, а я нахожусь в командировке. Сегодня не будет совета директоров, и не планировалось его проводить, а те, кто об этом пишут, наверное, у себя на кухне проводят его», — сказал Мещеряков по телефону.