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14:07 (мск), источник: Р-Спорт

Заседания совета директоров «Локомотива» 19 декабря не будет

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков заявил РИА Новости, что на среду, 19 декабря, проведение заседания совета директоров клуба не планировалось.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус может покинуть клуб и занять пост главы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). В среду стало известно, что Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза, а на должность исполняющего обязанности главы союза до 22 февраля 2019 года назначен президент РФПЛ Сергей Прядкин.

«Кроме меня совет директоров клуба никто не проводит, а я нахожусь в командировке. Сегодня не будет совета директоров, и не планировалось его проводить, а те, кто об этом пишут, наверное, у себя на кухне проводят его», — сказал Мещеряков по телефону.

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