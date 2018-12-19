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15:52 (мск), источник: Р-Спорт

КДК РФС отменил штраф «Спартака» за баннер болельщиков в матче с «Анжи»

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Сергей Астахов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отменил штраф московскому «Спартаку» за баннер, вывешенный болельщиками в матче 17-го тура чемпионата России с махачкалинским «Анжи», заявил РИА Новости председатель комитета Артур Григорьянц.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Каспийске 8 декабря, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Спартака». КДК РФС оштрафовал «красно-белых» за несогласованный баннер в секторе болельщиков москвичей на 25 тысяч рублей.

«Мы получили письмо от “Спартака” и делегата матча о том, что баннер болельщиков клуба на матче с “Анжи” соответствовал установленным размерам. Это не оскорбительный баннер. Таким образом, штраф в 25 тысяч рублей был отменен», — сказал Григорьянц по телефону.

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