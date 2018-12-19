КДК РФС отменил штраф «Спартака» за баннер болельщиков в матче с «Анжи»

Встреча, прошедшая в Каспийске 8 декабря, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Спартака» . КДК РФС оштрафовал «красно-белых» за несогласованный баннер в секторе болельщиков москвичей на 25 тысяч рублей.

«Мы получили письмо от “Спартака” и делегата матча о том, что баннер болельщиков клуба на матче с “Анжи” соответствовал установленным размерам. Это не оскорбительный баннер. Таким образом, штраф в 25 тысяч рублей был отменен», — сказал Григорьянц по телефону.