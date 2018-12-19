Алана Мамаева: Гигантские деньги сносят футболистам голову
Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана заявила, что большие деньги негативно влияют на футболистов. Она также добавила, что многие из игроков являются «оборзевшими».
Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана заявила, что большие деньги негативно влияют на футболистов. Она также добавила, что многие из игроков являются «оборзевшими».
— Футболисты не стали плохими, они немножко расслабились, — сказала Мамаева в эфире
Напомним, Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО «Бутырка». Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.