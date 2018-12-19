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16:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Алана Мамаева: Гигантские деньги сносят футболистам голову

Супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана заявила, что большие деньги негативно влияют на футболистов. Она также добавила, что многие из игроков являются «оборзевшими».

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Источник: РИА "Новости"
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— Футболисты не стали плохими, они немножко расслабились, — сказала Мамаева в эфире youtube-программы «Дневник хача». — В таком молодом возрасте они зарабатывают гигантские деньги, которые сносят голову. Понимаю, что они зарабатывались трудом, но они гигантские. Молодой пацан не знает, что делать. У тебя есть деньги, безнаказанность за свои действия, и ты делаешь, что хочешь. И когда пару раз прокатывает, то они начинают делать, что хотят. Футболисты оборзевшие? Да, так и есть. Не все, но в целом — да.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО «Бутырка». Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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