Алана Мамаева: Гигантские деньги сносят футболистам голову

— Футболисты не стали плохими, они немножко расслабились, — сказала Мамаева в эфире youtube-программы «Дневник хача». — В таком молодом возрасте они зарабатывают гигантские деньги, которые сносят голову. Понимаю, что они зарабатывались трудом, но они гигантские. Молодой пацан не знает, что делать. У тебя есть деньги, безнаказанность за свои действия, и ты делаешь, что хочешь. И когда пару раз прокатывает, то они начинают делать, что хотят. Футболисты оборзевшие? Да, так и есть. Не все, но в целом — да.