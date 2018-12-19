Кокорин рассказал, какую книгу должен прочитать каждый россиянин

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— Кокорин поделился книжными преференциями, — приводит RT слова Еникеева. — На вопрос, что он читает сейчас, он сказал, что последней прочитанной им книгой был «Граф Монте-Кристо». А сейчас он больше читает письма, которые ему приходят, и отвечает на них.

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На вопрос, какую книгу должен прочесть каждый гражданин России, футболист ответил: «Уголовный кодекс».

Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ «Побои» и 213-й «Хулиганство» за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергей Гайсина.