Кокорин рассказал, какую книгу должен прочитать каждый россиянин
Член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, посетивший в столичном СИЗО-2 «Бутырка» нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, что сейчас читает футболист.
Член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев, посетивший в столичном СИЗО-2 «Бутырка» нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, что сейчас читает футболист.
— Кокорин поделился книжными преференциями, — приводит RT слова Еникеева. — На вопрос, что он читает сейчас, он сказал, что последней прочитанной им книгой был «Граф Монте-Кристо». А сейчас он больше читает письма, которые ему приходят, и отвечает на них.
На вопрос, какую книгу должен прочесть каждый гражданин России, футболист ответил: «Уголовный кодекс».
Футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ «Побои» и 213-й «Хулиганство» за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергей Гайсина.
Во вторник, 18 декабря, в Московском городском суде рассматривались апелляции на продление до 8 февраля 2019 года сроков арестов Кириллу Кокорину, его брату Александру, Мамаеву, а также Александру Протасовицкому. Апелляции отклонены. 5 декабря Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания футболистов под стражей.