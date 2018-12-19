«Гусь» и копия Лукаку: кто они — новые звезды «Краснодара»?

Даниил Уткин

Возраст: 19 лет

Место рождения: Аксай (Ростовская область)

Амплуа: полузащитник

Статистика в сезоне-2018/19: 3 матча за «Краснодар». 19 матчей, 8 голов за «Краснодар-2».

Характеристика Пикущака: «В схеме 4−3−3, которую мы используем, Уткин обычно занимает место одного из верхних центральных полузащитников. Бывало, заменял Игнатьева в центре нападения, но его лучшая позиция — «десятка».

На поле Даниил — один из лидеров команды. У него феноменальный пас, хорошая левая нога, отличное видение поля, есть бомбардирские задатки — особенно весной он регулярно забивал мячи. В прошлом году был номинирован на премию Golden Boy. Почему пока не пробился в основу? Важен момент конкуренции — Игнатьев, например, стал чаще играть, когда ушел Смолов, понадобился еще один центрфорвард. И потом, в этом сезоне Уткин играл с «Уфой» в премьер-лиге и в паре кубковых матчей.

Артем Голубев

Возраст: 19 лет

Место рождения: Волгоград

Амплуа: полузащитник/защитник

Статистика в сезоне-2018/19: 2 матча за «Краснодар». 22 матча за «Краснодар-2». 2 матча за «Краснодар-3».

Характеристика: «Сейчас позиция Голубева — опорный полузащитник, чистильщик. Несколько раз использовали его в качестве центрального защитника. Когда Артем был помоложе, играл на этой позиции, но он способен выполнять большой объем работы, поэтому мы перевели его в опорную зону.

Среди его других достоинств — хороший отбор, первый пас, цепкость, чтение игры — умеет перекрывать передачи соперника. У Голубева качественные передачи — их точность никогда не опускается ниже 82 процентов.

Артем — лидер раздевалки. Он заводит команду, ведет ее за собой, когда партнеры устают. Может «пихнуть» кому-нибудь, но в меру. Решает бытовые вопросы — к примеру, он следит за тем, чтобы ребята ходили в костюмах по уставу клуба. Можно сказать, негласный помощник тренера.

Весной на турнире в Швейцарии ко мне подходили якобы скауты «Ромы» и интересовались Голубевым и еще одним мальчиком 2001 года рождения. Но мы — серьезный клуб, просим все обращения присылать в письменном виде по почте.

Матвей Сафонов

Возраст: 19 лет

Место рождения: Краснодар

Амплуа: вратарь

Статистика в сезоне-2018/19: 5 матчей, 3 пропущенных гола за «Краснодар». 16 матчей, 20 пропущенных голов за «Краснодар-2».

Характеристика: «Сын тренера юношеской команды баскетбольного клуба “Локомотив-Кубань” Евгения Сафонова. Не могу сказать, что баскетбол помог Матвею стать вратарем. Скорее, усердная работа. Он хочет расти, прогрессировать. Есть много нужных вратарю качеств — пластичность, игра на линии, умение ввести мяч в игру руками и, в целом, умение начать атаку. На неплохом уровне для 19-летнего игра ногами. В игре на выходах начал прибавлять».

Алекс Мацукатов

Возраст: 19 лет

Место рождения: Октябрьское (Северная Осетия)

Амплуа: полузащитник

Статистика в сезоне-2018/19: 20 матчей, 2 гола за «Краснодар-2». 1 матч за «Краснодар-м».

Характеристика: «Алекс — это его имя по паспорту. Он игрок средней линии, в большей степени инсайд. Мы использовали Мацукатова и на краю нападения, но низко не опускали — в опорной зоне Алекс не так эффективен.

Неплох в дриблинге: быстро перебирает ногами, разворачивается на месте, умеет уходить с мячом в сторону. Он поплотнее сверстников, а сейчас особенно окреп. Обладает хорошим ударом со средней дистанции, часто исполняет штрафные.

Достаточно спокойный парень, уравновешенный, порой даже чересчур. Иногда надо разозлить Алекса, чтобы он включился в игру и вступил в отбор. Газеты писали, что Мацукатовым интересовались «Удинезе» и дортмундская «Боруссия», но в клуб предложения не приходили.

Александр Черников

Возраст: 18 лет

Место рождения: Выселки (Краснодарский край)

Амплуа: полузащитник

Статистика в сезоне-2018/19: 9 матчей за «Краснодар-2». 1 матч за «Краснодар-3».

Характеристика: «Игрок средней линии. Один раз использовали его на правом фланге обороны — в детстве у него был такой опыт. Черников — ярко выраженный игрок-разрушитель, выполняет большой объем работы, мощный, неплохо развивает атаки. С сентября не играл — травмировался в выездном матче. Но к зимним сборам будет готов, почти восстановился.

Хороший удар. Нет-нет да стреляет — летом забивал «Академии» издали, в прошлом году положил мяч’Уфе в «девятку» с 30 метров. Мяч после его ударов летит непредсказуемо, но Черникову еще есть, куда совершенствоваться. Думаю, в будущем станет бомбардиром.

Герман Онугха

Возраст: 22 года

Место рождения: Москва

Амплуа: нападающий

Статистика в сезоне-2018/19: 22 матча, 3 гола за «Краснодар-2». 1 матч, 2 гола за «Краснодар-м».

Характеристика: «Перешел к нам летом из астраханского «Волгаря», до этого играл в Пензе за «Зенит». Он — центральный нападающий и, мне кажется, это его единственная позиция. Мы шутим, что он местный Лукаку — во многом похож.

Отец Германа — нигериец, мама — русская. Профессионально заниматься футболом он начал только два года назад, до этого занимался чем-то другим — точно знаю, что боксом. Конечно, ему недостает футбольной базы, но не каждый игрок за такой короткий срок попадет в профессиональный клуб. Я знаю, что за ним следили и другие команды, но нам он понравился. Видно, что прогрессирует.

Андрей Ивашин

Возраст: 19 лет

Место рождения: Армавир (Краснодарский край)

Амплуа: защитник

Статистика в сезоне-2018/19: 18 матчей за «Краснодар-2». 2 матча за «Краснодар-3».

Характеристика: «Крайний левый защитник. Пробовали его и в атаке, но выиграл конкуренцию он именно на этой позиции. Надежен в обороне. В последний год стал стабильно играть в ФНЛ, может исполнить качественный кросс с фланга, в обороне держит позицию. Конечно, прибавлять нужно, но это касается всех. Главное, что есть желание работать, в том числе у Ивашина.

У него есть прозвище в команде — «Гусь». Но на гуся Андрей не похож. Просто в детстве его любимым футболистом был полузащитник ЦСКА Ролан Гусев.

Рустам Халназаров

Возраст: 18 лет

Место рождения: Новосибирск

Амплуа: нападающий

Статистика в сезоне-2018/19: 11 матчей, 3 гола за «Краснодар-2». 5 матчей, 1 гол за «Краснодар-3». 6 матчей, 2 гола за «Краснодар-м».