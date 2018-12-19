«Гусь» и копия Лукаку: кто они — новые звезды «Краснодара»?
В этом году кубанский клуб подарил России сразу двух новых звезд — 19-летние нападающие Иван Игнатьев и
В этом году кубанский клуб подарил России сразу двух новых звезд — 19-летние нападающие Иван Игнатьев и
Характеристика Пикущака: «В схеме 4−3−3, которую мы используем, Уткин обычно занимает место одного из верхних центральных полузащитников. Бывало, заменял Игнатьева в центре нападения, но его лучшая позиция — «десятка».
На поле Даниил — один из лидеров команды. У него феноменальный пас, хорошая левая нога, отличное видение поля, есть бомбардирские задатки — особенно весной он регулярно забивал мячи. В прошлом году был номинирован на премию Golden Boy. Почему пока не пробился в основу? Важен момент конкуренции — Игнатьев, например, стал чаще играть, когда ушел Смолов, понадобился еще один центрфорвард. И потом, в этом сезоне Уткин играл с «Уфой» в
Характеристика: «Сейчас позиция Голубева — опорный полузащитник, чистильщик. Несколько раз использовали его в качестве центрального защитника. Когда Артем был помоложе, играл на этой позиции, но он способен выполнять большой объем работы, поэтому мы перевели его в опорную зону.
Среди его других достоинств — хороший отбор, первый пас, цепкость, чтение игры — умеет перекрывать передачи соперника. У Голубева качественные передачи — их точность никогда не опускается ниже 82 процентов.
Артем — лидер раздевалки. Он заводит команду, ведет ее за собой, когда партнеры устают. Может «пихнуть»
Весной на турнире в Швейцарии ко мне подходили якобы скауты «Ромы» и интересовались Голубевым и еще одним мальчиком 2001 года рождения. Но мы — серьезный клуб, просим все обращения присылать в письменном виде по почте.
Характеристика: «Сын тренера юношеской команды баскетбольного клуба “Локомотив-Кубань” Евгения Сафонова. Не могу сказать, что баскетбол помог Матвею стать вратарем. Скорее, усердная работа. Он хочет расти, прогрессировать. Есть много нужных вратарю качеств — пластичность, игра на линии, умение ввести мяч в игру руками и, в целом, умение начать атаку. На неплохом уровне для 19-летнего игра ногами. В игре на выходах начал прибавлять».
Характеристика: «Алекс — это его имя по паспорту. Он игрок средней линии, в большей степени инсайд. Мы использовали Мацукатова и на краю нападения, но низко не опускали — в опорной зоне Алекс не так эффективен.
Неплох в дриблинге: быстро перебирает ногами, разворачивается на месте, умеет уходить с мячом в сторону. Он поплотнее сверстников, а сейчас особенно окреп. Обладает хорошим ударом со средней дистанции, часто исполняет штрафные.
Достаточно спокойный парень, уравновешенный, порой даже чересчур. Иногда надо разозлить Алекса, чтобы он включился в игру и вступил в отбор. Газеты писали, что Мацукатовым интересовались «Удинезе» и дортмундская «Боруссия», но в клуб предложения не приходили.
Характеристика: «Игрок средней линии. Один раз использовали его на правом фланге обороны — в детстве у него был такой опыт. Черников — ярко выраженный
Хороший удар.
Характеристика: «Перешел к нам летом из астраханского «Волгаря», до этого играл в Пензе за «Зенит». Он — центральный нападающий и, мне кажется, это его единственная позиция. Мы шутим, что он местный Лукаку — во многом похож.
Отец Германа — нигериец, мама — русская. Профессионально заниматься футболом он начал только два года назад, до этого занимался
Характеристика: «Крайний левый защитник. Пробовали его и в атаке, но выиграл конкуренцию он именно на этой позиции. Надежен в обороне. В последний год стал стабильно играть в ФНЛ, может исполнить качественный кросс с фланга, в обороне держит позицию. Конечно, прибавлять нужно, но это касается всех. Главное, что есть желание работать, в том числе у Ивашина.
У него есть прозвище в команде — «Гусь». Но на гуся Андрей не похож. Просто в детстве его любимым футболистом был полузащитник ЦСКА Ролан Гусев.
Характеристика: «Чаще всего выходит на левом краю нападения, заменяет там Сулейманова. Неординарный дриблинг, редко видел такой — очень часто перебирает ноги. Рустам пользуется дриблингом вблизи штрафной и часто успешно — заработал немало штрафных для команды. Очень хитрый нападающий, может вырасти в хорошего игрока».