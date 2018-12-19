СМИ: «Краснодар» предложил €4,5 млн за футболиста АИКа Олссона

Источник: Reuters

Отмечается, что в услугах 23-летнего шведа был заинтересован итальянский «Удинезе», но «Краснодар» сделал более выгодное предложение. Отмечается, что 20% от сделки получит датский «Митьюлланд», за который ранее выступал Олссон.

«Мы обычно не комментируем сделки, которые еще не заключены. Ранее мы подтвердили, что интерес к Олссону существует со стороны нескольких клубов. Более точная информация появится чуть позже», — сказал директор АИКа Бьорн Вестрем.

Олссон перешел в АИК в начале 2017 года. В прошедшем сезоне шведский полузащитник провел 30 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять голевых передач, став лучшим игроком чемпионата Швеции.