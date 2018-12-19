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19 декабря, источник: ТАСС

СМИ: «Краснодар» предложил €4,5 млн за футболиста АИКа Олссона

ТАСС, 19 декабря. Российский футбольный клуб «Краснодар» сделал греческому АИКу предложение о покупке шведского полузащитника Кристоффера Олссона за €4,5 млн. Об этом сообщает шведская газета Aftonbladet.

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Источник: Reuters

Отмечается, что в услугах 23-летнего шведа был заинтересован итальянский «Удинезе», но «Краснодар» сделал более выгодное предложение. Отмечается, что 20% от сделки получит датский «Митьюлланд», за который ранее выступал Олссон.

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«Мы обычно не комментируем сделки, которые еще не заключены. Ранее мы подтвердили, что интерес к Олссону существует со стороны нескольких клубов. Более точная информация появится чуть позже», — сказал директор АИКа Бьорн Вестрем.

Олссон перешел в АИК в начале 2017 года. В прошедшем сезоне шведский полузащитник провел 30 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять голевых передач, став лучшим игроком чемпионата Швеции.

В составе молодежной сборной Швеции Олссон выиграл молодежный чемпионат Европы в Чехии в 2015 году. За основную команды провел четыре матча.

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