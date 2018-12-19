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19 декабря, источник: Спорт-Экспресс

Павел Мамаев: Сейчас появилось больше времени для общения с Богом

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев​ считает себя верующим человеком, сообщает «Известия». 30-летний россиянин стал уделять больше времени общению с Богом в СИЗО.

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— Меня крестили, когда мне было 3 года, — приводит слова Мамаева «Известия». — Можно сказать, с того дня я верующий человек. Но здесь, конечно, больше времени с Богом общаться.

30-летний хавбек «Краснодара» читает религиозную литературу в камере. Он не против того, чтобы ему присылали христианские книги.

Напомним, что Мамаев вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО «Бутырка». Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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19 декабря© Ньюстюб
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