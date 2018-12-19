Павел Мамаев: Сейчас появилось больше времени для общения с Богом

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

— Меня крестили, когда мне было 3 года, — приводит слова Мамаева «Известия». — Можно сказать, с того дня я верующий человек. Но здесь, конечно, больше времени с Богом общаться.

30-летний хавбек «Краснодара» читает религиозную литературу в камере. Он не против того, чтобы ему присылали христианские книги.