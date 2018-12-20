«Зенит» намерен приобрести в зимнее трансферное окно минимум трех игроков

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, состав команды пополнят три игрока: два фланговых защитника, ещё один футболист должен усилить атакующую линию. От покупки центрального защитника питерцы отказались, но ситуация может измениться, если кто-то покинет команду.

Контракты Бранислава Ивановича и Луиша Нету истекают по окончании сезона, потому клуб может согласиться на их продажу в ближайшее трансферное окно. В случае ухода Леандро Паредеса ему также будет подобрана замена.

Предполагается, что Кристиан Нобоа вернётся к тренировкам в январе.