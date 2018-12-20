«Зенит» намерен приобрести в зимнее трансферное окно минимум трех игроков
«Зенит» определился с планами на зимнее трансферное окно, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Зенит» определился с планами на зимнее трансферное окно, сообщает Федеральное агентство новостей.
По информации издания, состав команды пополнят три игрока: два фланговых защитника, ещё один футболист должен усилить атакующую линию. От покупки центрального защитника питерцы отказались, но ситуация может измениться, если
Контракты Бранислава Ивановича и Луиша Нету истекают по окончании сезона, потому клуб может согласиться на их продажу в ближайшее трансферное окно. В случае ухода Леандро Паредеса ему также будет подобрана замена.
Предполагается, что Кристиан Нобоа вернётся к тренировкам в январе.
После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 34 очка.