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10:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» намерен приобрести в зимнее трансферное окно минимум трех игроков

«Зенит» определился с планами на зимнее трансферное окно, сообщает Федеральное агентство новостей.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, состав команды пополнят три игрока: два фланговых защитника, ещё один футболист должен усилить атакующую линию. От покупки центрального защитника питерцы отказались, но ситуация может измениться, если кто-то покинет команду.

Контракты Бранислава Ивановича и Луиша Нету истекают по окончании сезона, потому клуб может согласиться на их продажу в ближайшее трансферное окно. В случае ухода Леандро Паредеса ему также будет подобрана замена.

Предполагается, что Кристиан Нобоа вернётся к тренировкам в январе.

После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 34 очка.

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