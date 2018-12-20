Геркус оставит пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря
По информации «Чемпионата», Илья Геркус покинет пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря.
По информации «Чемпионата», Илья Геркус покинет пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря.
Решение было пролоббировано советом директоров клуба и принято в РЖД. Таким образом, Анатолий Мещеряков, Юрий Нагорных и Василий Кикнадзе, которые входят в совет директоров «Локомотива», фактически получат контроль над клубом, убрав с поста его генерального директора, назначенного ранее высшим руководством.
При этом с большой вероятностью новым генеральным директором «Локомотива» станет Кикнадзе, а Эрик Штоффельсхаус, который занимает эту должность сейчас, клуб покинет.
Уход Геркуса из «Локомотива» связан с противоречиями с советом директоров клуба, а не со сменой президента РФС. Однако велика вероятность, что Геркус всё же получит должность в РФС или РПЛ. Это может произойти после того, как РФС возглавит Александр Дюков, о чём «Чемпионат» сообщал ранее.
Геркус возглавляет московский «Локомотив» с 2016 года. Ранее генеральный директор «железнодорожников» занимал пост советника президента