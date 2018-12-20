Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.12
Шальке-041
Байер2
Футбол. Зарубежный
19.12
Майнц2
Айнтрахт Ф2
Футбол. Зарубежный
19.12
Фрайбург1
Ганновер-961
Футбол. Зарубежный
19.12
Вердер1
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
19.12
Бавария1
РБ Лейпциг0
Футбол. Зарубежный
21.12
Жирона
Хетафе
Все события
Фоторепортажи
21Будущие звезды художественной гимнастики на турнире в Москве
830. Алексей Швед
18:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Геркус оставит пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря

По информации «Чемпионата», Илья Геркус покинет пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Решение было пролоббировано советом директоров клуба и принято в РЖД. Таким образом, Анатолий Мещеряков, Юрий Нагорных и Василий Кикнадзе, которые входят в совет директоров «Локомотива», фактически получат контроль над клубом, убрав с поста его генерального директора, назначенного ранее высшим руководством.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 18, 3.03.2019, 0:00
Локомотив
-Крылья Советов-

При этом с большой вероятностью новым генеральным директором «Локомотива» станет Кикнадзе, а Эрик Штоффельсхаус, который занимает эту должность сейчас, клуб покинет.

Уход Геркуса из «Локомотива» связан с противоречиями с советом директоров клуба, а не со сменой президента РФС. Однако велика вероятность, что Геркус всё же получит должность в РФС или РПЛ. Это может произойти после того, как РФС возглавит Александр Дюков, о чём «Чемпионат» сообщал ранее.

Геркус возглавляет московский «Локомотив» с 2016 года. Ранее генеральный директор «железнодорожников» занимал пост советника президента Российской-Премьер-Лиги Сергея Прядкина. Геркус работал также в структуре петербургского «Зенита»: с 2008 года в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам, а с 2011-го — по стратегическому развитию клуба. «Локомотив» при Геркусе стал чемпионом России по итогам сезона-2017/18, а также завоевал Кубок России в сезоне-2016/17.

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Как российскую фигуристку засудили в Японии!
«Питтсбург» остановил Овечкина. С драками и скандалами
«Скрыл пять проб»: почему давят на российский биатлон
В ФИФА рассказали об изменении формата клубного ЧМ по футболу
Путин о допинговых скандалах: Мы сами виноваты
СМИ: Зидан получил предложение возглавить «Манчестер Юнайтед»
Акции растут, Погба оштрафован. 48 часов после отставки Моуринью
Пары выступают с короткой программой на ЧР (видеотрансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь