Геркус оставит пост генерального директора «Локомотива» 29 декабря

Источник: РИА "Новости"

Решение было пролоббировано советом директоров клуба и принято в РЖД. Таким образом, Анатолий Мещеряков, Юрий Нагорных и Василий Кикнадзе, которые входят в совет директоров «Локомотива», фактически получат контроль над клубом, убрав с поста его генерального директора, назначенного ранее высшим руководством.

При этом с большой вероятностью новым генеральным директором «Локомотива» станет Кикнадзе, а Эрик Штоффельсхаус, который занимает эту должность сейчас, клуб покинет.

Уход Геркуса из «Локомотива» связан с противоречиями с советом директоров клуба, а не со сменой президента РФС. Однако велика вероятность, что Геркус всё же получит должность в РФС или РПЛ. Это может произойти после того, как РФС возглавит Александр Дюков, о чём «Чемпионат» сообщал ранее.