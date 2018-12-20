Бывший кандидат в сборную Казахстана покинет клуб российской премьер-лиги

Летом текущего года 31-летний футболист перешел в стан новичка премьер-лиги из «Анжи». Однако в текущем сезоне РПЛ Бакаев не провел за «Оренбург» ни одного матча. В клубе не скрывают, что ошиблись с трансфером полузащитника, поэтому не станут чинить препятствия в случае ухода игрока.

В последний раз Бакаев выходил на поле в апреле текущего года в матче против «Зенита».

Известность в Казахстане Бакаев получил по выступлению за «Кайрат». В 2014 году полузащитник подписал контракт с алматинской командой, за которую провел свыше ста матчей за три с половиной сезона. Несколько лет назад принял гражданство Казахстана и входил в расширенный список национальной сборной.