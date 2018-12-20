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21:43 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший кандидат в сборную Казахстана покинет клуб российской премьер-лиги

Полузащитник российского «Оренбурга» Михаил Бакаев в зимнее межсезонье планирует покинуть команду, передает корреспондент Vesti.kz.

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Летом текущего года 31-летний футболист перешел в стан новичка премьер-лиги из «Анжи». Однако в текущем сезоне РПЛ Бакаев не провел за «Оренбург» ни одного матча. В клубе не скрывают, что ошиблись с трансфером полузащитника, поэтому не станут чинить препятствия в случае ухода игрока.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 16, 24.02.2019, 0:00
Оренбург
-Крылья Советов-

В последний раз Бакаев выходил на поле в апреле текущего года в матче против «Зенита».

Известность в Казахстане Бакаев получил по выступлению за «Кайрат». В 2014 году полузащитник подписал контракт с алматинской командой, за которую провел свыше ста матчей за три с половиной сезона. Несколько лет назад принял гражданство Казахстана и входил в расширенный список национальной сборной.

После ухода из «Кайрата» Бакаев защищал цвета «Анжи». Также имеет опыт выступлений за владикавказские клубы «Автодор» и «Алания». За молодежную сборную России провел два официальных матча.

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Бывший кандидат в сборную Казахстана покинет клуб российской премьер-лиги
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