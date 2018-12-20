Бывший кандидат в сборную Казахстана покинет клуб российской премьер-лиги
Полузащитник российского «Оренбурга» Михаил Бакаев в зимнее межсезонье планирует покинуть команду, передает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник российского «Оренбурга» Михаил Бакаев в зимнее межсезонье планирует покинуть команду, передает корреспондент Vesti.kz.
Летом текущего года 31-летний футболист перешел в стан новичка
В последний раз Бакаев выходил на поле в апреле текущего года в матче против «Зенита».
Известность в Казахстане Бакаев получил по выступлению за «Кайрат». В 2014 году полузащитник подписал контракт с алматинской командой, за которую провел свыше ста матчей за три с половиной сезона. Несколько лет назад принял гражданство Казахстана и входил в расширенный список национальной сборной.
После ухода из «Кайрата» Бакаев защищал цвета «Анжи». Также имеет опыт выступлений за владикавказские клубы «Автодор» и «Алания». За молодежную сборную России провел два официальных матча.