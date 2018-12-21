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10:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Халк: Некоторые русские завидовали, я забивал голы, а они даже их не отмечали

Бразильский нападающий «Шанхай СИПГ» Халк, ранее выступавший за «Зенит», вспомнил о времени в питерском клубе.

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Источник: Reuters

«Я перешёл в «Зенит» одновременно с Акселем Витселем. Мы оба приехали помочь клубу, не собирались ставить себя выше всех. Уважительно ко всем относились и хотели создать хорошую обстановку в команде. Но неожиданно некоторые русские стали завидовать. Я пытался общаться, как-то сгладить отношения, но было тяжело. Забивал голы, а они их даже не отмечали. На тренировках почти со мной не общались.

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Спустя примерно три месяца я пришёл к президенту и сказал, что хочу уйти из клуба. Он ответил: «Куда ты пойдешь, ты что, с ума сошёл?» Помню, даже Путин в одном из интервью говорил, как важно, что в чемпионат России пришли такие игроки, как я с Витселем.

В клубе сказали, чтобы я немного подождал, и всё будет хорошо. Когда в чемпионате наступила пауза, от игроков, которые плохо влияли на коллектив, начали избавляться. В конце концов, в команде прошла хорошая чистка. С тех пор атмосфера в раздевалке улучшилась в разы. Президент «Зенита» мне до сих пор отправляет сообщения, поздравляет с днём рождения, со всеми праздниками. Дзюба недавно написал: «Возвращайся!» Так что с остальными русскими футболистами отношения сложились отличные. Особенно с теми, с кем играл в команде последние два года", — цитирует бразильского форварда Esporte Interativo.

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