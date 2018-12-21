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17:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение

Нападающему «Зенита» Александру Кокорину, его брату Кириллу, хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву и детскому тренеру Александру Протасовицкому ужесточили обвинение, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

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Источник: РИА "Новости"
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— По результатам судебно-медицинских экспертиз, потерпевшим Денису Паку и Виталию Соловчуку причинен легкий вред здоровью, — приводит издание слова адвоката Кирилла Кокорина Вячеслава Барика. — В связи с этим следователь ужесточил обвинение, переквалифицировав со ст. 116 УК РФ «Побои» на ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО «Бутырка». Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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