Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение

— По результатам судебно-медицинских экспертиз, потерпевшим Денису Паку и Виталию Соловчуку причинен легкий вред здоровью, — приводит издание слова адвоката Кирилла Кокорина Вячеслава Барика. — В связи с этим следователь ужесточил обвинение, переквалифицировав со ст. 116 УК РФ «Побои» на ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО «Бутырка». Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.