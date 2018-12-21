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17:45 (мск), источник: Р-Спорт

РФС вновь запретил «Ростову» регистрировать новых футболистов

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) вновь запретила «Ростову» регистрировать новых игроков из-за задолженностей перед защитником Евгением Макеевым, сообщается на сайте РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Макеев перешел в «Ростов» в июне 2017 года, заключив долгосрочный контракт, и сыграл за команду 18 матчей. В августе текущего года договор с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В октябре на заседании палаты по разрешению споров РФС было принято решение удовлетворить заявление Макеева в отношении «Ростова» о взыскании задолженности по трудовому договору частично и запретить клубу регистрировать новых футболистов.

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Сообщается, что в пятницу палата по разрешению споров РФС обязала «Ростов» выплатить задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора, проценты за задержку выплаты задолженности и расходы на представителя по этому делу. Запрет на регистрацию новых игроков может быть снят с «Ростова», если клуб выполнит обязательства перед Макеевым.

Также палата по разрешению споров РФС оштрафовала махачкалинский «Анжи» в связи с неисполнением решения по делу экс-главного тренера команды Вадима Скрипченко. Сумма штрафа не указывается. Ранее в декабре генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил РИА Новости, что клуб должен Скрипченко три миллиона рублей.

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