Брату Кокорина по делу о драках в Москве вменили больше всего статей

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Ранее предполагаемых участников двух драк в Москве обвиняли в нанесении побоев и хулиганстве. Футболистам Кокорину и Павлу Мамаеву, а также Протасовицкому были предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей «Побои», и одного преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство». Брат Александра Кокорина Кирилл обвинялся в совершении трех преступлений, предусмотренных статьями «Побои» и «Хулиганство».

«В рамках расследования уголовного дела о побоях и хулиганстве сегодня следователями ГСУ ГУ МВД России по городу Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьей 35 “Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом” статьей 115 “Умышленное причинение легкого вреда здоровью”, статьей 116 “Побои” и статьей 213 “Хулиганство” УК РФ братьям Кокориным, Мамаеву и их четвертому соучастнику», — пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

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По данным полиции, сейчас Мамаеву предъявлено обвинение в умышленном причинении вреда здоровью и побоях, совершенных группой лиц, а также в хулиганстве. Александр Кокорин теперь обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенному группой лиц (2 эпизода), а также в хулиганстве. Обвинение по этим же статьям предъявили Протасовицкому. В свою очередь, брат Александра Кокорина Кирилл обвиняется теперь в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью (2 эпизода) и побоях, совершенных группой лиц, а также в хулиганстве.

Ранее адвокат Борис Башилов заявил РИА Новости, что смена статьи обвинения по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева — скорее технический вопрос, на окончательном наказании это не отразится.

Две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.