Савичев: Из-за «Анжи» пришлось продать квартиру
Один из тех, кто полгода играет в футбол бесплатно. И делает это очень круто.
Один из тех, кто полгода играет в футбол бесплатно. И делает это очень круто.
В ближайшие месяцы «Анжи» ждут серьёзные потрясения. Сезон, скорее всего, будет доигрывать молодёжь, а лучшие игроки отправятся на выход. Савичев и компания долго тащили клуб, но деньги для него так и не нашлись. Вернее, почти не нашлись.
— Начнём с хорошего. В «Анжи»
— Ну как деньги, это громко сказано. Даже за один месяц не закрыли. Ужас
— Летали
— В Дубай с девушкой. Брызгалова там встретил. Мало того, что он мой сосед по дому, так ещё и там встретились.
— Не было мысли ужаться с отпуском, учитывая последние проблемы?
— Тяжелые полгода, надо было сменить обстановку. Столько времени жили в Подольске — если бы не полетел, было бы морально тяжело. Когда шёл в команду, говорили, что задержка будет около месяца, но когда
— На что живет футболист, когда клуб не платит зарплату?
— Есть
— Вам пришлось?
— Да, квартиру в Брянске. Не могу сказать, что продал её только
— Настолько припёрло к стенке?
— Просто не знал, когда нам дадут деньги и дадут ли вообще. Продал, чтобы была уверенность в завтрашнем дне, чтобы мог помогать родителям.
— Легионеры были в шоке от такой ситуации в клубе?
— Ходили в раздевалке и постоянно твердили: «Где деньги? Где деньги?». Как
что-тонужно, так сразу все фразы учат. Надо отдать должное президенту, что мы не были совсем на нуле. По 100−150 тысяч иногда давали.
— Даже футболиста из «ПСЖ» подписали.
— Он с нами тренировался полгода, просто не успели в окно оформить. Ему надо было визу получить. Не мне судить, но я думаю, что ему надо больше тренироваться в мужском коллективе. Видно, что у него детский футбол. Про «ПСЖ» особо не спрашивал, знаю только, что его Тьяго Мотта тренировал.
— Объясните, что с вами такого сделал Магомед Адиев?
— Я вот тоже об этом часто думал. Ладно мы, но
— Перед игрой с ЦСКА вы грозили устроить бойкот.
— То письмо руководству мы написали, чтобы люди хоть
— Были те, кто был всеми руками за бойкот?
— Резких мнений не было, но разговоры были. Обсуждали пример «Томи», чьи футболисты задержали матч на
— То есть бумажка — блеф?
— Нет.
Реально до последнего решали, выходить ли играть. Всей командой собрались за столом, пришли к тому, что надо играть за своё имя.
— Звучит пафосно.
— Оставалось
— Судя по количеству зрителей, им это было не настолько важно.
— Мне тоже было всегда интересно, куда они ходят. В выходные играем с «Рубином», вроде
— Собственно, в Казани с этим не лучше.
— Ну всё же там «Ак Барс», волейбольный «Зенит», «Уникс» и ещё миллион комфортных мест. В Дагестане не знаю — наверное, на борьбу все ходят.
— Когда приехал Хабиб, людей было предостаточно.
— Там все на него пришли посмотреть, а не на нас. Когда закончилось его чествование, кажется, половина людей ушла. Там он идол.
— В целом Махачкала понравилась?
— Люди понравились, но, если вы были в этом городе, знаете, что там скучно. Всё серое, недостроенное… Но последние три недели мы там жили, и знаете, человек ко всему привыкает. На играх и тренировках было сопровождение — полицейские с оружием. Но в целом обстановка спокойная.
— Повезло вам с карьерой. Сначала «Сатурн», теперь «Анжи».
— Когда была ситуация с «Сатурном», я был ещё ребенком. Только должен был подписать первый профессиональный контракт, но так и не успел. Собрали и объявили, что можем искать себе новую команду.
— До «Сатурна» вы успели сыграть на турнире «Кожаный мяч» за брянскую команду.
— Понял намёк (смеётся). Нет, там вообще интересная ситуация была: мы не проиграли ни одного матча, один раз сыграли вничью и всё равно заняли третье место.
— Что это вообще за турнир такой?
— Знаю только то, что победители потом поехали во Францию. Смысл в том, что победитель своей зоны проходил в финальную стадию, а там уже разыгрывалась путевка за рубеж.
— Правда, что ваш первый поход на стадион закончился тем, что вы уснули?
— Кажется, это было в 2000-м. Отец болел за «Спартак» и привёз меня в «Олимпийский» на Кубок Содружества. Устал там сидеть и просто уснул. Очень хотелось спать, даже шум мне не мешал.
— Чуть позже вы и сами попали в «Спартак». Обидно, что за столько лет так и не пробились в основной состав?
— Конечно, обидно. Тяжело сказать, чего именно не хватило. Наверное, главный вопрос — это психология. Но я ни о чём не жалею в жизни, зато поиграл в других командах Премьер- Лиги. В «Спартаке» больше играл за «молодёжку». Помню, ехали однажды в Краснодар и играли в карты. То ли сдача не пошла, то ли ещё
— Один матч за «Спартак» вы провели — против «Црвены Звезды». Открытие стадиона, золотое будущее клуба… Из той игры так никто и не пробился в состав.
— Кутепов?
— Он не играл в том матче.
— Тогда вы правы, из того созыва только Кутепов и заиграл. Зато многие в других командах играют. «Спартак» — это
— Даже Денис Давыдов не заиграл. «Русский Месси», если верить Федуну.
— Думаю, на нём ещё не поставили крест. Он еще вернётся и будет играть. Потенциал у него очень большой.
— Оправдывал своё прозвище?
— Не думаю, что на него это сильно давило, он выходил и обострял игру. На тот момент оправдывал надежды. Тут важно понять, что молодой футболист — не очень стабилен, а в «Спартаке» никто ждать не будет. Надо выходить и показывать здесь и сейчас.
—Держите связь?
— Иногда переписываемся, сейчас он в аренде в «Юрмале». Понятно, что своеобразный чемпионат. Но Антон Миранчук, например, тоже был в аренде в Эстонии.
— Антон был значительно младше.
— Возраст не особо важен. Не жду от него того же, что было с Антоном, просто знаю, как он может играть. Денис ещё выйдет на свой уровень. Сейчас он там перезагрузится и приедет.
— С Селиховым тоже в «Спартаке» подружились?
— Нет, он пришёл в «Спартак» уже в последний год. Просто он из Орла, а я из Брянска. Там 100 км. В детстве пересекались на всяких турнирах, так и затянулось общение. Близко начали общаться в молодёжной сборной.
— В «Спартаке-2» вы играли у Бушманова.
— У нас с ним были небольшие разногласия. Потом понял, что был неправ — во мне просто сыграл юношеский максимализм.
— В чём это проявилось?
— Всегда хотелось играть. Когда не ставили, мог
— До какого момента?
— Однажды он меня вызвал. Сели с ним один на один и поговорили. Я ушёл в отпуск и многое переосмыслил. Приехал на сбор, закрыл рот и начал работать.
— Звездняк?
— Может быть.
Когда создавался «Спартак-2», мы выиграли молодёжное первенство. Казалось, что уж во
второй-толиге проблем не будет, а там за 15 тысяч рублей тебя убивают!
Если посмотреть статистику, у нас победа чередовалась с поражением. Вообще не было такого, чтобы выиграли хотя бы две игры подряд. Так что нас быстро опустили на землю.
— Потом приспособились?
— Чуть окрепли и весеннюю часть провели хорошо. Из девяти игр выиграли
— Футболисты редко ведут «твиттер», а у вас там 25 тысяч подписчиков. Как так вышло?
— Не помню, в каком году, но был тренд на твиттер, и я его завёл. Удобно читать новости — всё в одном месте. Заметил, что твиттер стал менее популярным, сейчас уже реже туда захожу.
— В «Спартаке-2» вы регулярно забивали очень красивые мячи. Один признали лучшим в сезоне, другой с углового забили. Есть пунктик на этот счёт?
— Просто не умею забивать простые голы. Вот из ямы могу забить, из
— Работаете над этим с тренером?
— С тренером — нет. Стараюсь больше психологически работать.
— Чистая психология?
— Скорее всего.
Если не забиваю в такой ситуации, стараюсь скорее забыть. На тренировках стараюсь с этого места
семь-десятьраз ударить.
— Допускаете, что забьёте пару мячей и пойдёт?
— Конечно. Когда ты забиваешь несколько моментов, появляется уверенность, на автомате всё идет. А когда уверенность пропадает, начинаешь копаться в себе, ищешь над чем надо поработать. Когда всё получается, кажется, что и работать не надо.
— Между «Спартаком» и «Анжи» был «СКА». Играть за Хабаровск — это ад?
— В плане перелётов — да. В
— Есть и другая сторона — на ваши домашние игры соперники приезжали уставшими.
— Только за счёт этого и набирали очки (смеётся). Со «Спартаком» сыграли вничью, брали очки с ЦСКА и «Локомотивом». Там же ещё дикий холод — уже в октябре очень сильные ветра. У нас
— С часовыми поясами не путались?
— У меня на часах всегда было время по Москве, а на телефоне — по Хабаровску. Так хотя бы понимал, когда можно маме звонить. Как в армии — в одно и то же время.
— С самолётами тоже тяжко. Чем можно заниматься 8 часов в полёте?
— Старался ночью максимально не спать, чтобы потом отрубиться. Если не удавалось заснуть, смотрел фильмы или сериалы. Обычно
— Бывали проблемы со сном?
— Есть такие таблетки — «Релаксен». Это не совсем снотворное, просто помогают перестроиться на новый часовой пояс. Нормальная вещь! Со снотворным
— На себе ощутили?
— Прилетели однажды в Сеул на сборы. Засыпал в 4−5 утра, поэтому сложно было вставать на утреннюю тренировку.
Как-тов два ночи взял у доктора таблетку снотворного и принял половину. Потом весь день хотел спать.
— В Сеул на сборы — экзотика.
— В 2002-м там проходил чемпионат мира, но условия были просто ужасными. Сначала показалось, что мы приехали в
— ЧМ прошёл, а условия лучше не стали?
— Видимо, за 16 лет так ничего и не поменялось. Вот реально — представьте школьную площадку. Так команда
— Может, хоть местную кухню оценили?
— В Корее я был два раза. В первый раз ездил туда на товарищескую игру, и нас повезли на экскурсию. На ней предложили еду, а там лежала говядина. Первое, что спросил гида: «Точно говядина?». Отвечает: «Не бойтесь, собак вам не будут предлагать».
— Что теперь?
— Если бы в «Анжи» было хоть
какое-тодвижение, можно было остаться. Но там всё глухо. Читал в интернете про интерес ЦСКА, но конкретики нет.
Думаю, агент сказал бы мне о таком варианте.
— Вы намеренно не обращаетесь в Палату по разрешению споров?
— Хочется мирно расстаться, но и «Анжи» должен понять, что чисто
— Похоже, вы сентиментальный человек. Как и многие в «Анжи».
— В
— Над фильмами не плачете?
— В кинотеатре смотрел «Движение вверх», до последнего держался. Слева сидел друг, а справа дедушка. Думаю: «Может, хоть он заплачет». Смотрю, потекли слёзы, и думаю: «Ну всё, можно и мне!».
— Часто бывает такое?
— Нет.
— «Легенда 17» — история эпичного возвращения. Сами хотите вернуться в «Спартак»?
— Скажу больше — когда я оттуда уходил, я сказал: «До свидания». В душе есть надежда, что туда вернусь. Без надежды жить сложно. Какой в этом смысл?
Максим Ерёмин, Андрей Панков