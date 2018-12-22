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19:03 (мск), источник: Sport24

Что ждет ЦСКА в зимнее трансферное окно. Главные инсайды и слухи

У Гончаренко все спокойно.

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Источник: РИА "Новости"

Для многих неожиданно ЦСКА закончил первую половину сезона всего в 4 очках от первого места. В отличие от идущих выше «Зенита» и «Краснодара», армейцы весной ни в Лиге Европы, ни в Кубке России не сыграют. Во время подготовки громких трансферов ждать не стоит, но кое-что все-таки произойдет.

Кто придет

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Еще в конце ноября так не казалось, но ЦСКА близок к тому, чтобы оставить Абеля Эрнандеса в команде. После лечения в Лондоне уругвайский нападающий вернулся и вышел на замену с «Енисеем» и «Реалом», желая показать свою значимость команде. А в Мадриде он дал интервью Sport24, в котором выразил желание остаться.

Тренерский штаб также хочет, чтобы Абель продолжал играть за ЦСКА. Теперь клуб договаривается с агентами футболиста. Загвоздкой может стать пункт соглашения, подписанного еще в августе, по которому ЦСКА обязан выплатить посредникам 4,5 млн евро в течение 3 лет в случае, если контракт Эрнандеса не будет разорван зимой. Есть вероятность, что агенты умерят свои запросы в интересах нападающего, который очень хочет проявить себя в Москве.

Если же стороны не придут к соглашению, контракт с Абелем будет разорван, а ЦСКА в срочном порядке будет искать нападающего. Кроме того, 18-летний форвард Лассана Н’Диайе, который тренируется с основным составом еще с сентября, в это трансферное окно будет официально заявлен за армейцев и сможет дебютировать весной.

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Кто вернется

После отпуска в общей группе начнут тренироваться Виктор Васин, который пропустил весь 2018-й, и Алан Дзагоев, не игравший с начала ноября. На обоих тренерский штаб очень рассчитывает. Васин добавит конкуренцию в линию центральных защитников, где уже есть Бекао, Магнуссон, Набабкин и Чернов. Дзагоев — самый опытный футболист креативной группы ЦСКА.

Кто уйдет

На слухи в медиа в ЦСКА не обращают внимания, поэтому Федора Чалова или Ильзата Ахметова в ближайшее время никуда отпускать не собираются. Маловероятно, что эти молодые лидеры ЦСКА уйдет куда-то даже летом 2019-го.

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В то же время нескольким игрокам нужна игровая практика, поэтому автор золотого гола в Суперкубке Хетаг Хосонов, а также другие воспитанники клуба Александр Макаров и Астемир Гордюшенко уйдут в аренды, так как дубль уже переросли. Дмитрий Ефремов, которого летом планировали снова отправить в другую команду, на эти полгода остается — его прогресс убедил тренерский штаб. Тимур Жамалетдинов — тоже.

Что с истекающими контрактами

Летом 2019-го сразу у 8 игроков ЦСКА заканчиваются контракты. Продление Хосонова, Макарова, Помазуна и Ефремова будет зависеть от того, как игроки проявят себя в ближайшие полгода. Арендованный Родриго Бекао остается точно — сумма выкупа бразильца у «Баии» составляет всего миллион евро.

Никола Влашич тоже очень хочет остаться в Москве, но его аренда не предусматривает права выкупа. Тем не менее, сам хорват пытается уговорить армейских боссов найти деньги на его полноценный трансфер, а его окружение работает над тем, чтобы «Эвертон» назвал адекватную сумму.

Еще двое — Дзагоев и Васин. У обоих в последнее время есть проблемы с травмами, однако, повторюсь, на них рассчитывает тренерский штаб. Переговоры по продлению уже начались, но футболистам предложили определенные условия, по которым часть зарплаты зависит от игрового времени и личных результатов. Так или иначе, боссы ЦСКА всегда умели договариваться с лидерами, поэтому контракты рано или поздно будут переподписаны.

Данила Игнатов

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