Как сильно подорожал ЦСКА? Цифры впечатляют

В летнее трансферное окно в московскую команду пришли защитники Родригу Бекао и Хердур Магнуссон, полузащитники Яка Бийол, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, нападающие Такума Нисимура и Абель Эрнандес. В итоге подорожали все кроме форвардов — японец, которому пока не удается пробиться в стартовый состав, как стоил, так и стоит миллион евро, а вот Эрнандес, пропустивший много матчей из-за травм, подешевел на 500 тысяч.

На 10 миллионов евро стал дороже Влашич (с 8 до 18). В процентном же соотношении больше всех в цене прибавил Ахметов — перед сезоном оценивался в 400 тысяч евро, а теперь — в 6 миллионов. Нельзя не отметить и рост рыночной стоимости Сигурдссона — было 250 тысяч евро, а сейчас — 5 миллионов. Из игроков, выступавших за ЦСКА и до сезона-2018/19, значительно подорожал лучший бомбардир команды Федор Чалов — в пять раз (с 2 до 10 миллионов евро). Самый же дорогой футболист клуба — правый защитник сборной России Мариу Фернандес. После до чемпионата мира-2018 эксперты Transfermarkt оценивали его в 16 миллионов евро, после — в 20, а теперь — в 26. Из российских футболистов больше стоит только Александр Головин из «Монако» — 30 миллионов евро.