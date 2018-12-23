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10:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как сильно подорожал ЦСКА? Цифры впечатляют

Наибольший прогресс — у Николы Влашича, Ильзата Ахметова и Федора Чалова.

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Портал Transfermarkt обновил данные, касающиеся стоимость футболистов. Мы решили изучить, сколько теперь стоит состав ЦСКА. Команда, несмотря на кадровую революцию, успешно выступает в чемпионате России (третье место до зимнего перерыва), а в Лиге чемпионов дважды обыграла «Реал» (1:0, 3:0) — правда, в группе в итоге заняла только четвертое место.

Под конец прошлого сезона состав ЦСКА оценивался в 96 миллионов евро. Затем команду покинули Сергей Игнашевич, Алексей и Василий Березуцкие, Александр Головин, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Георги Миланов, вернулся в «Лестер» Ахмед Муса, который был арендован.

До старта сезона-2018/19 общая стоимость нынешних футболистов основы ЦСКА составляла 84,75 миллиона евро. Зато теперь — 137,2 миллиона евро, то есть на 52,45 миллиона больше!
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В летнее трансферное окно в московскую команду пришли защитники Родригу Бекао и Хердур Магнуссон, полузащитники Яка Бийол, Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, нападающие Такума Нисимура и Абель Эрнандес. В итоге подорожали все кроме форвардов — японец, которому пока не удается пробиться в стартовый состав, как стоил, так и стоит миллион евро, а вот Эрнандес, пропустивший много матчей из-за травм, подешевел на 500 тысяч.

На 10 миллионов евро стал дороже Влашич (с 8 до 18). В процентном же соотношении больше всех в цене прибавил Ахметов — перед сезоном оценивался в 400 тысяч евро, а теперь — в 6 миллионов. Нельзя не отметить и рост рыночной стоимости Сигурдссона — было 250 тысяч евро, а сейчас — 5 миллионов. Из игроков, выступавших за ЦСКА и до сезона-2018/19, значительно подорожал лучший бомбардир команды Федор Чалов — в пять раз (с 2 до 10 миллионов евро). Самый же дорогой футболист клуба — правый защитник сборной России Мариу Фернандес. После до чемпионата мира-2018 эксперты Transfermarkt оценивали его в 16 миллионов евро, после — в 20, а теперь — в 26. Из российских футболистов больше стоит только Александр Головин из «Монако» — 30 миллионов евро.

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