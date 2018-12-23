Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Валенсия
Уэска
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
18:15
Леганес
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Амьен
Футбол. Зарубежный
19:00
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Хоффенхайм
Майнц
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Леванте
Все события
Фоторепортажи
15«Я считаю, что я особенный»
830. Алексей Швед
12:13 (мск), источник: Sport24

Еременко не будет в ЦСКА, Краневиттер хочет уйти из «Зенита». Трансферы и слухи дня

Пути обратно для Романа нет.

Наверх

Краневиттер сообщил о желании уйти из «Зенита»

Аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер признался, что хочет покинуть «Зенит», в составе которого он принял участие лишь в 5 матчах этого сезона РПЛ.

«Хочу снова вызываться в сборную Аргентины. Посмотрим, как все будет. Я еще не разговаривал со своим агентом, но сделаю это в ближайшие дни», — цитирует 25-летнего футболиста Agencia IAM.

Краневиттер также заявил, что пока не контактировал с «Ривер Плейтом», несмотря на сообщения некоторых СМИ о возможном возвращении полузащитника в родной клуб.

Матиас перешел в «Зенит» из «Атлетико» в августе 2017 года. За петербургскую команду он провел 45 матчей и отдал 3 голевые передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Еременко дорога в ЦСКА закрыта

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев исключил возвращение в команду Романа Еременко. Полузащитник имеет краткосрочный контракт со «Спартаком», который красно-белые не планируют продлевать.

«Я не знаю, почему «Спартак» решил с ним расстаться. Возможно, это связано с травмой. В любом случае, мы раздосадованы, что летом все так получилось… И сейчас у него гораздо более сложная ситуация, чем полгода назад, когда имелся большой выбор среди российских клубов. Надеюсь, он выкарабкается и продолжит играть в футбол.

Закрыта ли для него дорога в ЦСКА? На данный момент, да, закрыта. После того, что случилось, это практически исключено. Во-первых, мы прислушиваемся к мнению болельщиков. Если летом они готовы были его принять и поддерживать в каждой игре, потому что каждый может оступиться, то теперь… Огромный знак вопроса, — приводит слова Бабаева Спорт-Экспресс.

«Динамо» продлило контракт с Рыковым

Заместитель гендиректора «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков сообщил, что осенью клуб продлил контракт с защитником Владимиром Рыковым. Летом 2019 года заканчиваются соглашения Антона Шунина, Евгения Луценко, Себастьяна Хольмена и Алексея Козлова.

«Рыков переподписан еще осенью, с остальными будем разговаривать. При наличии предложений по игрокам от других клубов — будем думать.

Новый контракт с Рыковым рассчитан на два года, — сообщил Широков в интервью Sport24.

Во время загрузки произошла ошибка.

Другие новости коротко:

Полузащитник Константин Савичев написал заявление об уходе из «Анжи». Раньше то же самое сделал защитник Дмитрий Белоруков. Махачкалинский клуб испытывает серьезные финансовые трудности, игроки из-за невыплаты зарплат вынуждены распродавать недвижимость, как поступил тот же Савичев.

Агент защитника «Ростова» Сверрира Ингасона Бьярки Гуннлаугссон сообщил, что «Краснодар» и «Зенит» пока не связывались с ним относительно трансфера исландца. Ранее сообщалось об интересе этих клубов к Ингасону.

Что в мире?

Аарон Рэмзи договорился о контракте с «Интером» и может перейти уже в январе

Стороны заключили устное соглашение, сообщает La Repubblica. Итальянцы готовы платить валлийцу 6−7 млн евро в год.

Летом 2019 года у Рэмзи истечет контракт с «Арсеналом», и он сможет перейти в «Интер» бесплатно. Однако главный тренер нерадзурри Лучано Спаллетти хочет получить полузащитника уже в январе, и клуб попытается организовать трансфер зимой.

Рэмзи играет за «Арсенал» с 2008 года. В этом сезоне 27-летний игрок провел 21 матч, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

Во время загрузки произошла ошибка.

Павар согласился перейти в «Баварию», трансфер оценивают в 35 млн евро

Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар готов летом 2019 года перейти в «Баварию». Мюнхенцы согласны заплатить за игрока сборной Франции 35 млн евро. Трансфер может состояться уже в январе, если «Бавария» сможет ускорить процесс, сообщает ESPN.

22-летний Павар играет за «Штутгарт» с 2016 года. В этом сезоне он провел за клуб 14 матчей.

Другие новости коротко:

Нападающий Златан Ибрагимович заработает $7,5 млн по новому контракту с «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает ESPN. Ранее 37-летний швед продлил контракт с американским клубом на 2019 год.

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш ведет переговоры с клубом «Ан-Наср», сообщает A Bola. По данным издания, «Ан-Наср» готов платить 41-летнему португальцу 8 миллионов евро в год.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Купил девочку за 500 евро и делал с ней все, что хотел». Алане Мамаевой стыдно за мужа-футболиста
Аршавин изменял жене с 21-летней стюардессой
Загитова — пятая, но на Евро. С медалями ЧР только юниорки
Как сильно подорожал ЦСКА? Цифры впечатляют
Боксер Коробов не сумел завоевать титул чемпиона мира WBC
Русский бомбардир обыграл канадского гения. Кучеров — царь НХЛ
Ковальчук вернулся после травмы и выдал королевский матч в НХЛ
Радулов испортил вечер клубу из США. Хватило паса и гола
Ижевский кошмар. В сборной России по биатлону начинается бунт?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь