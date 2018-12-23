Еременко не будет в ЦСКА, Краневиттер хочет уйти из «Зенита». Трансферы и слухи дня
Пути обратно для Романа нет.
Пути обратно для Романа нет.
Аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер признался, что хочет покинуть «Зенит», в составе которого он принял участие лишь в 5 матчах этого сезона РПЛ.
«Хочу снова вызываться в сборную Аргентины. Посмотрим, как все будет. Я еще не разговаривал со своим агентом, но сделаю это в ближайшие дни», — цитирует 25-летнего футболиста Agencia IAM.
Краневиттер также заявил, что пока не контактировал с «Ривер Плейтом», несмотря на сообщения некоторых СМИ о возможном возвращении полузащитника в родной клуб.
Матиас перешел в «Зенит» из «Атлетико» в августе 2017 года. За петербургскую команду он провел 45 матчей и отдал 3 голевые передачи.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев исключил возвращение в команду Романа Еременко. Полузащитник имеет краткосрочный контракт со «Спартаком», который
«Я не знаю, почему «Спартак» решил с ним расстаться. Возможно, это связано с травмой. В любом случае, мы раздосадованы, что летом все так получилось… И сейчас у него гораздо более сложная ситуация, чем полгода назад, когда имелся большой выбор среди российских клубов. Надеюсь, он выкарабкается и продолжит играть в футбол.
Закрыта ли для него дорога в ЦСКА? На данный момент, да, закрыта. После того, что случилось, это практически исключено.
Заместитель гендиректора «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков сообщил, что осенью клуб продлил контракт с защитником Владимиром Рыковым. Летом 2019 года заканчиваются соглашения Антона Шунина, Евгения Луценко, Себастьяна Хольмена и Алексея Козлова.
«Рыков переподписан еще осенью, с остальными будем разговаривать. При наличии предложений по игрокам от других клубов — будем думать.
Новый контракт с Рыковым рассчитан на два года, — сообщил Широков в интервью Sport24.
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Стороны заключили устное соглашение, сообщает La Repubblica. Итальянцы готовы платить валлийцу 6−7 млн евро в год.
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22-летний Павар играет за «Штутгарт» с 2016 года. В этом сезоне он провел за клуб 14 матчей.
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Бывший главный тренер «Зенита» Андре