Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников СИЗО

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Уникальный матч пройдет на территории СИЗО. По информации издания, полузащитник «Краснодара» Мамаев воспринял эту идею с энтузиазмом.

«Я, конечно, за! Отличная идея! Все, что мне нужно, чтобы я сам собрал команду. Кокориных — старшего и младшего — уговорю, не сомневайтесь! Никто не откажется, вот увидите…», — пообещал футболист.

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Идею провести футбольный матч в СИЗО уже поддержали и в Федеральной службе исполнения наказаний.

«Волею случая в Бутырке оказались два выдающихся футболиста. Встретиться с ними на футбольном поле на свободе было бы просто нереально для подавляющего большинства граждан. Но так случилось, что они попали к этим самым простым гражданам за решетку…», — отметил заместитель директора ФСИН генерал-лейтенант Валерий Максименко.

Две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября. По данным следствия, сначала Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.