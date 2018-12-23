Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников СИЗО
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Находящиеся под арестом Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют в футбол в СИЗО против команды сотрудников «Бутырки», сообщает «МК».
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Находящиеся под арестом Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют в футбол в СИЗО против команды сотрудников «Бутырки», сообщает «МК».
Уникальный матч пройдет на территории СИЗО. По информации издания, полузащитник «Краснодара» Мамаев воспринял эту идею с энтузиазмом.
«Я, конечно, за! Отличная идея! Все, что мне нужно, чтобы я сам собрал команду. Кокориных — старшего и младшего — уговорю, не сомневайтесь! Никто не откажется, вот увидите…», — пообещал футболист.
Идею провести футбольный матч в СИЗО уже поддержали и в Федеральной службе исполнения наказаний.
«Волею случая в Бутырке оказались два выдающихся футболиста. Встретиться с ними на футбольном поле на свободе было бы просто нереально для подавляющего большинства граждан. Но так случилось, что они попали к этим самым простым гражданам за решетку…», — отметил заместитель директора ФСИН
Две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября. По данным следствия, сначала Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.
Два дня футболисты не выходили на связь. После того как следствие пригрозило объявить всех в розыск, они явились в ГУ МВД и были помещены в изолятор. Они арестованы до 8 февраля.