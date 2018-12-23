Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аугсбург0
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
18:15
Леганес
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Амьен
Футбол. Зарубежный
19:00
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Хоффенхайм
Майнц
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Леванте
Футбол. Зарубежный
14:00
Валенсия2
Уэска1
Все события
Фоторепортажи
6Поражение «Сити», 5 мячей команды Сульшера и другие события выходных
11Крутые кадры карьеры Виталия Мутко
17:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба вошёл в топ-100 лучших футболистов в мире по итогам года по версии Marca

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба вошёл в топ-100 лучших футболистов в мире по итогам 2018 года по версии испанского издания Marca.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Издание представило 91−100 места рейтинга. Российского футболиста поместили на 97-ю строчку.

Marca вспомнила о вкладе Дзюбы в успешное выступление сборной России на домашнем чемпионате мира, в том числе в матче 1/8 финала турнира, в котором подопечные Станислава Черчесова обыграли сборную Испании. Издание назвало не самыми успешными выступления Артёма за «Зенит», вспомнив об аренде в тульский «Арсенал» в прошлом сезоне, но при этом напомнило, что Дзюба стал капитаном национальной команды и очень важным игроком сборной после того, как из неё ушли Сергей Игнашевич и Игорь Акинфеев.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Над русскими фигуристками издеваются на чемпионате России!
Медведева и Туктамышева пропустят чемпионат Европы
Анастасия Кузьмина победила в масс-старте на этапе Кубка мира
Биатлонист Гараничев завоевал бронзу в масс-старте на этапе КМ
Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников СИЗО
Как там Черышев в «Валенсии»? Идеальный ассист после комбинации
Ижевский кошмар. В сборной России по биатлону начинается бунт?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь