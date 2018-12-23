Дзюба вошёл в топ-100 лучших футболистов в мире по итогам года по версии Marca

Marca вспомнила о вкладе Дзюбы в успешное выступление сборной России на домашнем чемпионате мира, в том числе в матче 1/8 финала турнира, в котором подопечные Станислава Черчесова обыграли сборную Испании. Издание назвало не самыми успешными выступления Артёма за «Зенит», вспомнив об аренде в тульский «Арсенал» в прошлом сезоне, но при этом напомнило, что Дзюба стал капитаном национальной команды и очень важным игроком сборной после того, как из неё ушли Сергей Игнашевич и Игорь Акинфеев.