Дзюба вошёл в топ-100 лучших футболистов в мире по итогам года по версии Marca
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба вошёл в топ-100 лучших футболистов в мире по итогам 2018 года по версии испанского издания Marca.
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба вошёл в топ-100 лучших футболистов в мире по итогам 2018 года по версии испанского издания Marca.
Издание представило 91−100 места рейтинга. Российского футболиста поместили на 97-ю строчку.
Marca вспомнила о вкладе Дзюбы в успешное выступление сборной России на домашнем чемпионате мира, в том числе в матче 1/8 финала турнира, в котором подопечные Станислава Черчесова обыграли сборную Испании. Издание назвало не самыми успешными выступления Артёма за «Зенит», вспомнив об аренде в тульский «Арсенал» в прошлом сезоне, но при этом напомнило, что Дзюба стал капитаном национальной команды и очень важным игроком сборной после того, как из неё ушли Сергей Игнашевич и Игорь Акинфеев.