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14:45 (мск), источник: Sport24

Зимняя пауза «Спартака»: расписание, сборы, трансферы

«Красно-белых» зимой ждет серьезное обновление состава.

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Источник: РИА "Новости"

Чего ждать зимой?

Зима для «Спартака» станет глотком воздуха после длительного летне-осеннего погружения. Клуб покинули все, кто так или иначе ассоциировался с Массимо Каррерой. В руководстве произошли косметические перестановки, и в «Спартаке» вновь появилась должность спортивного директора (правда, исчезла, по сути, позиция гендиректора). Новых людей в руководстве не прибавилось, а значит, никаких кардинальных изменений — кадровых или структурных — не случится.

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Сергей Родионов и Наиль Измайлов, представляя Олега Кононова новым главным тренером команды, объяснили, что в случае неудачных результатов понесут ответственность вместе с тренерским штабом. Одну задачу на сезон — выход в четвертьфинал Лиги Европы — «Спартак» уже провалил. А значит, работы у руководителей клуба и команды в ближайшие два месяца будет очень много.

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«Спартак» выйдет из отпуска 8 января и традиционно пройдет медосмотр в клинике в Лужниках. 9 января команда отправится на первый предсезонный сбор в Дубай, где будет работать до 16 числа. Упор будет сделан на физику, и лишь в заключительный день сбора у команды запланирован товарищеский матч.

Ненадолго вернувшись в Москву, «Спартак» 19 января отправится в Катар, где примет участие в Кубке «Матч Премьер».

  • 21 января, 20:00 (мск). «Спартак» — «Ростов»
  • 25 января, 18:00 (мск). «Спартак» — «Зенит»
  • 29 января, 20:00 (мск). «Спартак» — «Локомотив».

Третий сбор команда Олега Кононова проведет в турецком Белеке со 2 по 12 февраля. На 5, 8 и 9 февраля у «Спартака» намечены товарищеские матчи (соперники пока неизвестны).

Истекающие контракты

Футболистов, чьи контракты истекают ближайшим летом, в «Спартаке» хватает. Во-первых, это опытные Александр Самедов, Андрей Ещенко, Ивелин Попов и Роман Еременко. Последний, причем, благодаря опции в соглашении, может покинуть команду уже зимой как по своему желанию, так и по решению клуба. Завершится летом и соглашение с Марко Петковичем — самым странным трансфером последней пары лет.

При этом, по информации Sport24, руководство «Спартака» уже уведомило не только Самедова и Попова, но и Джано Ананидзе и Сальваторе Боккетти (2,5 и 1,5 оставшихся года контракта соответственно) о желании прекратить сотрудничество. Находящимся в отпуске игрокам сообщили, что они могут искать себе новые клубы. Причем, некоторые из названных футболистов получают подобное предложение не в первый раз.

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Очевидно, что руководство намерено максимально разгрузить зарплатную ведомость под новый тренерский штаб, а также смену формата лимита на легионеров, которая намечена на сезон-2020/21. Ну и вообще, экономия никогда не повредит.

Трансферы

Первым новичком команды стал бразильский латераль Айртон Лукас. 21-летний футболист переехал в Москву из «Флуминенсе» и уже напугал родственников фото и видео русской зимы в инстаграме. Айртон станет альтернативой Дмитрию Комбарову, поскольку Лоренсо Мельгарехо Кононов видит игроком атаки, а Георгий Тигиев очень далек от основы.

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С большой долей вероятности красно-белые выкупят у «Ростова» воспитанника Аяза Гулиева. Возможно и возвращение в Москву Зелимхана Бакаева, первую часть сезона игравшего у Кононова в тульском «Арсенале» на правах аренды. Однако если первый трансфер будет логичным, учитывая желание расстаться с высокооплачиваемыми возрастными легионерами, то с Бакаевым все сложнее. В команде на его позиции уже есть практически не выходящие на поле Александр Ташаев и Педро Роша. А тут еще Мельгарехо стал футболистом атаки…

Зимой «Спартак» ждет масштабная трансферная кампания «на выход». А вот трансферы «на вход», кроме Гулиева, будут вряд ли.

Артем Калинин

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