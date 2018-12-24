Зимняя пауза «Спартака»: расписание, сборы, трансферы
«Красно-белых» зимой ждет серьезное обновление состава.
«Красно-белых» зимой ждет серьезное обновление состава.
Зима для «Спартака» станет глотком воздуха после длительного
Сергей Родионов и Наиль Измайлов, представляя Олега Кононова новым главным тренером команды, объяснили, что в случае неудачных результатов понесут ответственность вместе с тренерским штабом. Одну задачу на сезон — выход в четвертьфинал Лиги Европы — «Спартак» уже провалил. А значит, работы у руководителей клуба и команды в ближайшие два месяца будет очень много.
«Спартак» выйдет из отпуска 8 января и традиционно пройдет медосмотр в клинике в Лужниках. 9 января команда отправится на первый предсезонный сбор в Дубай, где будет работать до 16 числа. Упор будет сделан на физику, и лишь в заключительный день сбора у команды запланирован товарищеский матч.
Ненадолго вернувшись в Москву, «Спартак» 19 января отправится в Катар, где примет участие в Кубке «Матч Премьер».
Третий сбор команда Олега Кононова проведет в турецком Белеке со 2 по 12 февраля. На 5, 8 и 9 февраля у «Спартака» намечены товарищеские матчи (соперники пока неизвестны).
Футболистов, чьи контракты истекают ближайшим летом, в «Спартаке» хватает.
При этом, по информации Sport24, руководство «Спартака» уже уведомило не только Самедова и Попова, но и Джано Ананидзе и Сальваторе Боккетти (2,5 и 1,5 оставшихся года контракта соответственно) о желании прекратить сотрудничество. Находящимся в отпуске игрокам сообщили, что они могут искать себе новые клубы. Причем, некоторые из названных футболистов получают подобное предложение не в первый раз.
Очевидно, что руководство намерено максимально разгрузить зарплатную ведомость под новый тренерский штаб, а также смену формата лимита на легионеров, которая намечена на сезон-2020/21. Ну и вообще, экономия никогда не повредит.
Первым новичком команды стал бразильский латераль Айртон Лукас. 21-летний футболист переехал в Москву из «Флуминенсе» и уже напугал родственников фото и видео русской зимы в инстаграме. Айртон станет альтернативой Дмитрию Комбарову, поскольку Лоренсо Мельгарехо Кононов видит игроком атаки, а Георгий Тигиев очень далек от основы.
С большой долей вероятности
Зимой «Спартак» ждет масштабная трансферная кампания «на выход». А вот трансферы «на вход», кроме Гулиева, будут вряд ли.
Артем Калинин