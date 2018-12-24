Александр Кокорин и Павел Мамаев разомнутся на поле «Бутырки»

Источник: РИА "Новости"

Александр Кокорин и Павел Мамаев могут поучаствовать в футбольном матче. Впервые с октября, когда они были задержаны за хулиганство. Правда, их соперниками станут сотрудники следственного изолятора. Для этого в «Бутырке» подготовят поле. Матч намечен на январь. Арестованные спортсмены готовы собрать сборную из заключенных, а общественные активисты — сшить для нее форму. Стартовые составы команд изучал Иван Корякин.

В карьере Александра Кокорина и Павла Мамаева было многое: Чемпионат Европы, Суперкубок России, звездные напарники и соперники. Но теперь им предстоит сыграть матч, который они вряд ли ждали — вместе с заключенными «Бутырки» против сотрудников СИЗО. Однако сейчас для футболистов — это мечта, говорит заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева:

Когда я сказала Мамаеву об этом, он сказал, что это было бы очень здорово, он двумя руками за, что это, наверное, лучшее, что может с ним произойти за решеткой. Ева Меркачева заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии

«Он сказал, что сможет уговорить всех людей, которые проходят с ним по этому делу — это, соответственно, Кокорин, Кокорин-младший, и там еще есть один из друзей, который тоже был арестован. Вообще, он говорит, что может собрать команду. Главное, чтобы дали ему такую возможность. И с этой командой, как он говорит, готов выступить в любой момент.

Стадионом станет футбольная площадка «Бутырки», ее надо только от снега очистить. А форму для игроков обещает сшить православное движение «Сорок сороков», там даже клубные номера футболистов обещают сохранить. Организация и ранее проводила матчи в «Бутырке». Заключенным понравилось, говорит лидер движения Андрей Кормухин: «Побеждали мы. Судей там не было, играли в братских отношениях. Но я считаю, что данные матчи не для того, чтобы кто-то победил, или кто-то проиграл. Такие спортивные мероприятия социализируют тех людей, которые находятся в местах заключения, оставляют такую ниточку, с помощью которой люди как бы чувствуют себя связанными, как это принято говорить, с волей».

В премьер-лиге Кокорин и Мамаев обычно играют друг против друга. Если в чемпионате «Бутырки» они выйдут на поле в одних цветах, это станет и футбольным событием.

Но стартовые составы будет определять следователь, говорит полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко: «Это практикуется, но это, как правило, уже в колониях.

В изоляторе сложность в том, что те же наши футболисты — подельники по одному делу, поэтому требуется разрешение следователя для проведения такого мероприятия.

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Если следователь считает, что это не скажется на результатах расследования, то он дает соответствующее заключение, и все — проводите.

Организаторы матча в «Бутырке» не исключают, что им удастся провести прямую трансляцию игры.

История Кокорина и Мамаева все больше похожа на кино. Например, на ленту «Костолом» о бывшем игроке английской сборной, который в тюрьме собрал футбольную команду и победил. Но в реальной жизни все сложнее: для Кокорина и Мамаева — это матч на выезде. А играть в гостях всегда непросто.