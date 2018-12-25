СМИ: «Спартак» может приобрести форварда софийского ЦСКА

По информации издания, ЦСКА рассчитывает выручить на продаже 22-летнего болгарского форварда 4 миллиона евро.

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Десподов рассматривается «Спартаком» как замена бразильцу Луису Адриано, который может покинуть красно-белых зимой.

Ранее болгарский хавбек «Спартака» Ивелин Попов уже советовал клубу приобрести соотечественника, назвав его самым одаренным футболистом страны.

В нынешнем сезоне Десподов провел за ЦСКА 22 матча, в которых забил 10 мячей и сделал 11 результативных передач.