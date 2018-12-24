Каррера: Планов вернуться в Россию нет

Источник: РИА "Новости"

«Планов вернуться в Россию нет. Про будущую работу пока ничего не знаю. Я живу в настоящем. Не в прошлом и не в будущем. Просто хочу жить своей жизнью.

Моё хобби — теннис. В России мы даже встречались с Евгением Кафельниковым. Пару лет назад, когда мы с Конте тренировали сборную Италии, у нас было больше свободного времени. Играл каждый день. Когда приехал в Москву, не играл вообще — было много работы, — сказал Каррера.