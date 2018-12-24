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18:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррера: Планов вернуться в Россию нет

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился планами на будущее, а также рассказал о любимом хобби, которому посвящает большую часть свободного времени.

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Источник: РИА "Новости"

«Планов вернуться в Россию нет. Про будущую работу пока ничего не знаю. Я живу в настоящем. Не в прошлом и не в будущем. Просто хочу жить своей жизнью.

Моё хобби — теннис. В России мы даже встречались с Евгением Кафельниковым. Пару лет назад, когда мы с Конте тренировали сборную Италии, у нас было больше свободного времени. Играл каждый день. Когда приехал в Москву, не играл вообще — было много работы, — сказал Каррера.

Напомним, что 54-летний Каррера возглавил «Спартак» в 2016 году и в первом же сезоне привёл клуб к победе в чемпионате России. В октябре 2018 года «Спартак» уволил итальянского специалиста.

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