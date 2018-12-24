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18:57 (мск), источник: Матч ТВ

Двое суток Дзюбы на поле, рекорд братьев Кержаковых. «Зенит» в 2018 году

Каким получился для «Зенита» 2018-й? «Матч ТВ» при помощи любопытных цифр и фактов подводит итоги года для сине-бело-голубых.

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1-е место…

…занял «Зенит» по итогам осенней части текущего сезона. Такого с сине-бело-голубыми не случалось уже 4 года. В последний раз перед зимним перерывом петербуржцы возглавляли турнирную таблицу в сезоне 2014−15 при Андре Виллаш-Боаше и тогда же в последний раз становились чемпионами России.

С другой стороны, прошлый чемпионат 2017−2018 в мае этого года «Зенит» закончил пятым. Так низко в таблице команда из Петербурга не опускалась ровно 10 лет.

6-й капитан-голкипер «Зенита»

Им в этом году стал Михаил Кержаков, который вывел команду на поле в матче Лиги Европы со «Славией» в Праге. До него в «Зените» в перчатках «капитанили» Сергей Приходько, Андрей Мананников, Роман Березовский, Камил Чонтофальски, Вячеслав Малафеев. Кроме того, Михаил и Александр Кержаков стали первыми братьями, которые побывали капитанами «Зенита».

17 карточек Паредеса

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Именно столько «горчичников» получил в этом году полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины. При этом два из них по ходу матча трансформировались в красные.

Любопытно, что весной Паредес получал только желтые карточки и только за «Зенит». А вот по осени пошли и красные. Кроме того отличаться в плане предупреждений аргентинец стал и за национальную команду. Для сравнения отметим, что идущий на втором месте Далер Кузяев имеет в году 9 желтых и 1 красную карточку. А вот как выглядит расклад горчичников Паредеса в 2018 году по турнирам:

Чемпионат России: 11 желтых карточек +1 красная.

ЛЕ: 4 желтые+1 красная.

Сборная Аргентины: 2 желтые.

35 игроков за год

Именно столько футболистов были так или иначе задействовано «Зенитом» в официальных играх в уходящем году. Такая текучка связана с тем, что летом в межсезонье в клуб вернулись игроки, приобретенные при Мирче Луческу в сезоне 2015−16 и отданные в аренду при Роберто Манчини в сезоне 2017−2018. В свою очередь при итальянском специалисте также был приобретен ряд футболистов. С ними продолжил работать нынешний главный тренер Сергей Семак.

Рекорды Анюкова

Сотый матч в еврокубках сыграл за «Зенит» в 2018 году защитник Александр Анюков. Это произошло 30 августа в ответном матче с «Мельде» в 4-м отборочном раунде Лиги Европы. Впрочем, до конца года Анюков довел количество еврокубковых матчей до 104-х. Это абсолютный клубный рекорд. Кроме того, гол в ворота астраханского «Волгаря», забитый Анюковым в кубковом матче за день до своего 36-летия, позволил ветерану стать самым возрастным защитником «Зенита», которому удавалось подобным образом огорчать соперников петербуржцев. Любопытно, что до этого Анюков не забивал 6 лет подряд.

150-й город…

…появился в этом году на футбольной карте зенитовских болельщиков. Им стал немецкий Лейпциг. Напомним, что с «РБ Лейпциг» «Зенит» встречался в марте этого года в рамках 1/8 финала Лиги Европы. По случаю юбилея болельщикам «Зенита» разрешили совершить организованный проход из центра города до стадиона.

259 выездных матчей подряд

Именно такого показателя достигла в этом году серия болельщика «Зенита» Михаила Локтионова. Добавим, что началась она 11 лет назад.

Неутомимые Дзюба и Кузяев

3584 минуты в 43 матчах — именно столько сыграл в 2018 году во всех турнирах, включая чемпионат мира, нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Если бы Дзюба отыграл такое количество минут подряд, то он не уходил бы с поля 2,5 суток. За это время Дзюба забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.

Полузащитник Далер Кузяев отыграл 3277 минут. Однако обогнал Дзюбу по количеству матчей. Их у Кузяева в 2018 году — 51 (!).

***

2019 год начнется для «Зенита» в Катаре, где пройдет ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР, в котором помимо петербуржцев примут участие «Спартак», «Локомотив» и «Ростов».

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16 декабря© Ньюстюб
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