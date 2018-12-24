«Локомотив» опроверг информацию о том, что Ротенберг заканчивает карьеру

Источник: РИА "Новости"

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что скоро в клубе обсудят вопрос о переходе 32-летнего игрока на должность в структуре клуба. Если стороны придут к согласию, то Ротенберг завершит карьеру и начнёт работу в спортивном департаменте «железнодорожников».

«Борис Ротенберг не заканчивает карьеру. А восстанавливается после тяжелой травмы, полученной в игре за наш клуб. Реабилитация проходит успешно и мы ждём, что Борис присоединится к команде в Катаре на первом сборе», — сообщили в пресс-службе «Локомотива» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.