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19:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» опроверг информацию о том, что Ротенберг заканчивает карьеру

В «Локомотиве» опровергли информацию о том, что защитник Борис Ротенберг собирается завершить профессиональную карьеру в ближайшее время.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что скоро в клубе обсудят вопрос о переходе 32-летнего игрока на должность в структуре клуба. Если стороны придут к согласию, то Ротенберг завершит карьеру и начнёт работу в спортивном департаменте «железнодорожников».

«Борис Ротенберг не заканчивает карьеру. А восстанавливается после тяжелой травмы, полученной в игре за наш клуб. Реабилитация проходит успешно и мы ждём, что Борис присоединится к команде в Катаре на первом сборе», — сообщили в пресс-службе «Локомотива» корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.

В нынешнем сезоне Ротенберг принял участие лишь в одном матче Российской Премьер-Лиги, выйдя на замену во втором тайме встречи с «Анжи» в конце августа. Ещё в 15 играх защитник оставался на скамейке запасных.

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