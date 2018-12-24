Виталий Денисов: Вернусь ли в «Локо»? От тренера зависит

«УХОДИЛ К ТИХОНОВУ, ЛЕГКО СРАБОТАЛСЯ С БОЖОВИЧЕМ»

— Главным для России спортивным событием стал домашний чемпионат мира. Где провели этот турнир?

— К сожалению, ни одной игры посетить не удалось. Какое-то время пробыл дома, в Узбекистане, затем ездил на сборы с «Локомотивом», потом начался сезон, случился переезд в Самару. Теперь вспоминаю о чемпионате мира, когда мы играем дома на новом стадионе «Крыльев». Классная арена. Думаю, она и лучшим футболистам мира летом понравилась.

— Почему, пройдя сборы с «Локо», отправились в аренду в «Крылья»?

— Мне уже 31 год. В моем возрасте сложно ждать шанса на скамейке — хочется иметь постоянную игровую практику. Но после травм я, к сожалению, потерял твердое место в основе. Это главная причина отъезда в Самару.

Подчеркну: покинул «Локо» я без конфликтов. Позвонил агент, сказал, что Андрей Тихонов хочет видеть меня в команде. Этот вариант сразу устроил, и клубы быстро договорились.

— Звал вас Тихонов, а играете вы теперь под руководством Миодрага Божовича.

— Мы прекрасно знакомы еще по тому сезону, когда Божович возглавлял «Локомотив». Поэтому я спокойно воспринял смену тренера. Раз продолжаю выходить на поле, значит, Божович мне доверяет.

«ЧЕМПИОН ЕЩЕ МОЖЕТ НАВЯЗАТЬ “ЗЕНИТУ” БОРЬБУ ЗА ЗОЛОТО»

— «Крылья» арендовали вас до конца сезона. Потом хотели бы вернуться в Москву?

— Тут мало одного желания. Нужно, чтобы «Локомотив» был во мне заинтересован. Решать будет главный тренер. Но я бы сейчас не загадывал. В любом случае, на данный момент я думаю о том, как максимально помочь «Крыльям» в концовке сезона.

— Вашей команде, скорее всего, предстоит борьба за сохранение прописки в премьер-лиге. А как насчет претензий «Локо» защитить чемпионский титул?

— Мне кажется, из гонки за золотом команда не выпала. Плохой старт был связан с большим количеством новичков, которые не сразу адаптировались. Однако ближе к зиме «Локо» заметно сократил отставание от «Зенита». Сейчас в таблице такая плотность, что два-три тура могут кардинально изменить турнирное положение любой команды. Нас это тоже касается. «Крылья» ведь еще и матч в запасе имеют.

— Чего не хватило «Локо» в Лиге чемпионов?

— Возможно, опыта. Команда давно не участвовала в этом турнире. В большинстве матчей первые таймы получались намного лучше вторых… Я очень сильно расстроился, что команда не попала даже в Лигу Европы. Мы же с ребятами постоянно на связи, списываемся в группе в соцсети.

«ЗНАКОМСТВО С КУПЕРОМ ПОЛУЧИЛОСЬ КОРОТКИМ»

— С 2006 года вы защищаете цвета сборной Узбекистана. Успели познакомиться с ее новым главным тренером — знаменитым аргентинцем Эктором Купером, который когда-то выводил «Валенсию» в финал Лиги чемпионов, а на ЧМ-2018 привозил египтян?

— Я прошел с командой один сбор и один матч, но потом получил травму — и на следующий важный сбор Купер меня уже не вызвал. Сейчас сборная тренируется в Турции. Меня там нет. Хотя здоровье уже не беспокоит, я давно полностью восстановился.

— Может, Купер не слишком пристально следит за РПЛ?

— Лучше у него самого спрашивать. Однако Купер не только меня не вызвал. В команде сейчас отсутствуют Санжар Турсунов из чемпионата Кореи, Вадим Афонин, постоянно играющий за «Оренбург». Их не включили даже в расширенный список.

— Купер готовит команду к стартующему 5 января в Эмиратах Кубку Азии. Этот турнир можно сравнить по уровню с дивизионом Лиги наций, в котором выступала Россия?

— Я бы все-таки провел параллель не с Лигой наций, а с Евро. Понятно, что в составах азиатских сборных меньше звезд, чем в европейских, но ведущие команды — очень приличные. Я участвовал в Кубках Азии. Было интересно. Приходилось выходить на поле против соперников, выступающих в чемпионатах Англии, Франции, Германии…

— Высшим достижением сборной Узбекистана в Кубках Азии остается четвертое место 2011 года. В обозримом будущем реально побороться за медали?

— Сейчас Купер, в какой-то степени, строит новую команду. Ему потребуется время на то, чтобы донести свою философию до игроков. Сиюминутных успехов ждать не стоит. Да никто их и не требует.