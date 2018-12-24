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24 декабря, источник: Sport24

«У Самедова с Семиным была та же ситуация, что у Глушакова с Каррерой». Говорит президент «Локо»

Возможно, последнее интервью Геркуса в статусе руководителя «Локомотива».

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По слухам, генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус 29 декабря покинет свой пост. К нему накопилось много вопросов, и, судя по всему, он напоследок решил расставить все точки над i в интервью Марии Командной на ее YouTube-канале «Commandos». Sport24 представляет самые интересные отрывки.

О книге Семина, где тот критикует Геркуса:

— До публикации книгу Семина не читал, после публикации мне присылали, я пробежался [глазами]. Нарратив я знаю, о чем книга, я представляю себе. Конечно, я прочитал куски, которые касались меня, моей характеристики.

Этично ли так открыто говорить о внутренней жизни команды? Я бы так не сделал. Это в какой-то степени нарушает корпоративную этику. Но что тут поделать? Юрий Палыч — открытый человек, режет.

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О Кокорине и Мамаеве:

— Как бы отреагировал, случись такое в «Локомотиве»? Не дай бог! Это тяжелая ситуация, никому такого не пожелаешь. Сейчас ситуацию решает не футбольное сообщество, это ушло в судебную систему. Конечно, ребятам надо намного, намного тщательнее себя контролировать, даже когда они отдыхают, когда выпили. Всякое случается, мы все живые люди. Они все равно звезды, они все равно селебрити, и любая их оплошность, любая расхлябанность будет востребована.

До какой-то степени это показательный процесс, потому что это прецедентное дело. И суд сейчас находится в затруднительном положении. Возможность наказания огромного диапазона: от тюремного заключения на большие сроки до небольшого ареста и штрафа. И вот, суду необходимо решать, принимать решение.

Вернутся ли Кокорин и Мамаев в большой футбол? Это сильно зависит от них самих. Насколько они будут готовы, насколько их поддержат партнеры, болельщики. Насколько готовы видеть в них футболистов. Тут еще и футбольные власти должны понять, какая будет спортивная санкция, если она будет.

О Смолове:

— Мне не кажется, что у Смолова какие-то психологические проблемы после чемпионата мира. Да, у него был стресс из-за этого, но он был у многих игроков. Федор — замечательный атлет с прекрасным послужным списком, он очень много забивал, мы все его любим и ценим. Но на чемпионате мира у него не сложилось. Это был не его турнир, но он очень старается. Я убежден, что результат к нему придет и мы увидим нового Федора Смолова, который снова будет в лидирующим бомбардиром.

О Глушакове и «Спартаке»:

— Такие ситуации, если говорить об отношении Глушакова с болельщиками, случались. В «Локомотиве» такого не было, но в других клубах люди попадали в опалу. А вот о разводе Дениса с женой говорить не буду — не знаю всех деталей. Когда пролистываю все эти новости, меня пугает этот страшный хайп.

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Возможно, болельщики не любят Глушакова из-за конфликта с Каррерой, но в футболе такое случается. Порой из-за этого футболисты даже команду покидают. В «Локомотиве» был такой случай: Самедов покинул клуб, там была тяжелая ситуация с тренером. Он принял решение покинуть «Локомотив». Такое случается, это неприятно, но все разруливается.

О матчах в мороз:

— Чтобы их избежать, я бы предложил пожертвовать летним перерывом. Надо постепенно отказываться от этой практики и начинать играть с июля. Ничего страшного в этом нет, раньше мы так играли. Считаю, что надо к этому возвращаться.

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