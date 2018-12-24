«У Самедова с Семиным была та же ситуация, что у Глушакова с Каррерой». Говорит президент «Локо»
Возможно, последнее интервью Геркуса в статусе руководителя «Локомотива».
Возможно, последнее интервью Геркуса в статусе руководителя «Локомотива».
По слухам, генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус 29 декабря покинет свой пост. К нему накопилось много вопросов, и, судя по всему, он напоследок решил расставить все точки над i в интервью Марии Командной на ее
— До публикации книгу Семина не читал, после публикации мне присылали, я пробежался [глазами]. Нарратив я знаю, о чем книга, я представляю себе. Конечно, я прочитал куски, которые касались меня, моей характеристики.
Этично ли так открыто говорить о внутренней жизни команды? Я бы так не сделал. Это в
— Как бы отреагировал, случись такое в «Локомотиве»? Не дай бог! Это тяжелая ситуация, никому такого не пожелаешь. Сейчас ситуацию решает не футбольное сообщество, это ушло в судебную систему. Конечно, ребятам надо намного, намного тщательнее себя контролировать, даже когда они отдыхают, когда выпили. Всякое случается, мы все живые люди. Они все равно звезды, они все равно селебрити, и любая их оплошность, любая расхлябанность будет востребована.
До
Вернутся ли Кокорин и Мамаев в большой футбол? Это сильно зависит от них самих. Насколько они будут готовы, насколько их поддержат партнеры, болельщики. Насколько готовы видеть в них футболистов. Тут еще и футбольные власти должны понять, какая будет спортивная санкция, если она будет.
— Мне не кажется, что у Смолова
— Такие ситуации, если говорить об отношении Глушакова с болельщиками, случались. В «Локомотиве» такого не было, но в других клубах люди попадали в опалу. А вот о разводе Дениса с женой говорить не буду — не знаю всех деталей. Когда пролистываю все эти новости, меня пугает этот страшный хайп.
Возможно, болельщики не любят Глушакова
— Чтобы их избежать, я бы предложил пожертвовать летним перерывом. Надо постепенно отказываться от этой практики и начинать играть с июля. Ничего страшного в этом нет, раньше мы так играли. Считаю, что надо к этому возвращаться.