Гончаренко назвал условия возвращения Головина в ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался относительно игры российского полузащитника «Монако» Александра Головина в первой половине сезона, передает Sport24.
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался относительно игры российского полузащитника «Монако» Александра Головина в первой половине сезона, передает Sport24.
Наставник поделился мнением о том, каково хавбеку выступать за команду, которая в последнее время проводит лишь неудачные матчи.
«Саше надо просто пройти через эту ситуацию. Хороший футболист, внедренный в не очень хорошую систему, — плохой футболист. А средний, внедренный в отличную систему, — хороший. “Монако” надо наладить игру, тогда и Головин выйдет на уровень, можно не сомневаться. Он бьется, старается, делает то же, что и у нас. И играет, считаю, лучше всех. К сожалению, нет поддержки из команды. Наверное, вина Саши в этом такая же, как у всех. Но согласен со Слуцким: у Головина неограниченный потенциал — даже не знаю, до какого уровня он может дорасти», — отметил российский специалист.
Также он ответил на вопрос, звали ли армейцы футболиста обратно в команду.
«Да мы с удовольствием. Но только в бесплатную аренду,
Напомним, что Головин перешел в «Монако» летом 2018 года. На данный момент клуб находится на последнем месте турнирной таблицы Лиги 1.