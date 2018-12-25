Гончаренко назвал условия возвращения Головина в ЦСКА

«Саше надо просто пройти через эту ситуацию. Хороший футболист, внедренный в не очень хорошую систему, — плохой футболист. А средний, внедренный в отличную систему, — хороший. “Монако” надо наладить игру, тогда и Головин выйдет на уровень, можно не сомневаться. Он бьется, старается, делает то же, что и у нас. И играет, считаю, лучше всех. К сожалению, нет поддержки из команды. Наверное, вина Саши в этом такая же, как у всех. Но согласен со Слуцким: у Головина неограниченный потенциал — даже не знаю, до какого уровня он может дорасти», — отметил российский специалист.