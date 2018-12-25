Сейдахмету придумали новое прозвище в России и озвучили его трансферную стоимость

«Не поменялась цена следующих футболистов основного состава “Уфы”. Самым дорогим в этом списке является опытный словенский защитник Боян Йокич. Его ценник — 800 тысяч евро. К сожалению, “железный Бо” получил травму и на сборах национальной команды в ноябре проходил реабилитацию. В РПЛ Йокич еще не забивал, а вот в Лиге Европы уфимцы благодаря ему прошли словенский же “Домжале”: Боян спас за три минуты до конца ответного матча — 1:1. Надеемся, зимние каникулы вернут его в рабочее состояние. Далее по дороговизне — любимая тема казахских (и не только) СМИ — Еркебулан Сейдахмет. Его очередная травма более серьезная, он должен вылечиться лишь к весне. Стоит казахский “полуМесcи” 300 тысяч. За ним следуют защитники-ветераны Денис Тумасян (200 тысяч евро) и Павел Аликин (100 тысяч). Благодаря голу Павла, кстати, команда увезла из Екатеринбурга ничью — 1:1, но он же привез пенальти и кучу проблем в Оренбурге — 0:1», — говорится в материале.