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09:09 (мск), источник: Vesti.kz

Сейдахмету придумали новое прозвище в России и озвучили его трансферную стоимость

Российский сайт «Реальное Время» в преддверии зимнего трансферного окно изучил стоимость футболистов клуба «Уфа», за который выступает казахстанский нападающий Еркебулан Сейдахмет.

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18-летний нападающий сборной Казахстана попал в раздел «стабильные».

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«Не поменялась цена следующих футболистов основного состава “Уфы”. Самым дорогим в этом списке является опытный словенский защитник Боян Йокич. Его ценник — 800 тысяч евро. К сожалению, “железный Бо” получил травму и на сборах национальной команды в ноябре проходил реабилитацию. В РПЛ Йокич еще не забивал, а вот в Лиге Европы уфимцы благодаря ему прошли словенский же “Домжале”: Боян спас за три минуты до конца ответного матча — 1:1. Надеемся, зимние каникулы вернут его в рабочее состояние. Далее по дороговизне — любимая тема казахских (и не только) СМИ — Еркебулан Сейдахмет. Его очередная травма более серьезная, он должен вылечиться лишь к весне. Стоит казахский “полуМесcи” 300 тысяч. За ним следуют защитники-ветераны Денис Тумасян (200 тысяч евро) и Павел Аликин (100 тысяч). Благодаря голу Павла, кстати, команда увезла из Екатеринбурга ничью — 1:1, но он же привез пенальти и кучу проблем в Оренбурге — 0:1», — говорится в материале.

Сейдахмет перешел в «Уфу» в феврале этого года, подписав долгосрочный контракт. В текущем сезоне он провел всего две официальные игры. В прошлом сезоне он провел только два матча в РПЛ, при этом получив травму, из-за которой пропустил предсезонку и старт нового чемпионата.

В ноябре Сейдахмет получил травму на тренировке сборной Казахстана перед матчем Лиги наций. Сейчас футболист восстанавливается после операции.

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