СОБР и спецслужбы проводят обыски и задержания у фанатов ЦСКА

У болельщиков проводят массовые обыски, в ходе которых изымают фото, видео, записи и компьютеры. Также сообщается о задержаниях. Причины таких действий пока неизвестны.



Напомним, осенью СМИ сообщили об обысках у фанатов другого столичного клуба — «Спартака». Уточнялось, что такие действия органов власти связаны с дракой, которая произошла 22 сентября текущего года между активными болельщиками «Спартака» и ЦСКА возле ресторана «Изба» в Москве. Проверки были проведены по 33 адресам болельщиков красно-белых. По их итогам было задержано 18 человек.