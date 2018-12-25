Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.12
Фрозиноне
Милан
Футбол. Зарубежный
26.12
Фулхэм
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
26.12
Аталанта
Ювентус
Футбол. Зарубежный
26.12
Болонья
Лацио
Футбол. Зарубежный
26.12
Кальяри
Дженоа
Футбол. Зарубежный
26.12
Фиорентина
Парма
Все события
Фоторепортажи
9Кокорин и Мамаев останутся в СИЗО. Фото с места событий
15«ЦСКА, вперед», дабл-дабл Клайберна и 11 победа армейцев
10:36 (мск), источник: Чемпионат.com

СОБР и спецслужбы проводят обыски и задержания у фанатов ЦСКА

Активные болельщики ЦСКА могут столкнуться с проблемами с законом, сообщает телеграм-канал Mash.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, минувшей ночью к фанатам «армейцев» пришли представители спецслужб и сотрудники Специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

У болельщиков проводят массовые обыски, в ходе которых изымают фото, видео, записи и компьютеры. Также сообщается о задержаниях. Причины таких действий пока неизвестны.

Напомним, осенью СМИ сообщили об обысках у фанатов другого столичного клуба — «Спартака». Уточнялось, что такие действия органов власти связаны с дракой, которая произошла 22 сентября текущего года между активными болельщиками «Спартака» и ЦСКА возле ресторана «Изба» в Москве. Проверки были проведены по 33 адресам болельщиков красно-белых. По их итогам было задержано 18 человек.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Над русскими фигуристками издеваются на чемпионате России!
СМИ: «Барселона» хочет включить Коутинью в сделку по Мбаппе
«Божественная Медведева исчезла»: что будет с чемпионкой
Загитова и Дзюба получат «Серебряную лань» как спортсмены года
Названа стоимость проведения боя Мейвезера и Нурмагомедова
Халк заявил о желании вернуться в Бразилию
Окслейд-Чемберлен впервые за восемь месяцев тренировался на поле
Экс-игрок «Спартака» оштрафован за вождение в нетрезвом виде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь