СОБР и спецслужбы проводят обыски и задержания у фанатов ЦСКА
Активные болельщики ЦСКА могут столкнуться с проблемами с законом, сообщает
Активные болельщики ЦСКА могут столкнуться с проблемами с законом, сообщает
По информации источника, минувшей ночью к фанатам «армейцев» пришли представители спецслужб и сотрудники Специального отряда быстрого реагирования (СОБР).
У болельщиков проводят массовые обыски, в ходе которых изымают фото, видео, записи и компьютеры. Также сообщается о задержаниях. Причины таких действий пока неизвестны.
Напомним, осенью СМИ сообщили об обысках у фанатов другого столичного клуба — «Спартака». Уточнялось, что такие действия органов власти связаны с дракой, которая произошла 22 сентября текущего года между активными болельщиками «Спартака» и ЦСКА возле ресторана «Изба» в Москве. Проверки были проведены по 33 адресам болельщиков