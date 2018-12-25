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13:49 (мск), источник: Р-Спорт

«Урал» расторг контракт с Алексеем Евсеевым

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» на своем официальном сайте объявил об уходе из команды футболиста Алексея Евсеева.

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Контракт с 24-летним полузащитником расторгнут по обоюдному согласию сторон.

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Евсеев является воспитанником «Зенита» и начал взрослую карьеру в петербургском клубе в 2012 году.

В 2017 году Евсеев перешел в «Урал» и с тех пор провел за екатеринбургскую команду 25 матчей в чемпионате России, в которых забил 4 мяча.

Еще раз Евсеев отличился за «Урал» в Кубке России.

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