«Урал» расторг контракт с Алексеем Евсеевым
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» на своем официальном сайте объявил об уходе из команды футболиста Алексея Евсеева.
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» на своем официальном сайте объявил об уходе из команды футболиста Алексея Евсеева.
Контракт с 24-летним полузащитником расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Евсеев является воспитанником «Зенита» и начал взрослую карьеру в петербургском клубе в 2012 году.
В 2017 году Евсеев перешел в «Урал» и с тех пор провел за екатеринбургскую команду 25 матчей в чемпионате России, в которых забил 4 мяча.
Еще раз Евсеев отличился за «Урал» в Кубке России.