«Урал» расторг контракт с Алексеем Евсеевым

Евсеев является воспитанником «Зенита» и начал взрослую карьеру в петербургском клубе в 2012 году.

В 2017 году Евсеев перешел в «Урал» и с тех пор провел за екатеринбургскую команду 25 матчей в чемпионате России, в которых забил 4 мяча.