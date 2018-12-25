Голкипер «Тюмени» отправится на сборы с «Рубином»
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Голкипер «Тюмени» Игорь Обухов отправится на просмотр в казанский «Рубин», сообщается на официальном сайте клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Голкипер «Тюмени» Игорь Обухов отправится на просмотр в казанский «Рубин», сообщается на официальном сайте клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Как отмечается в сообщении, 22-летний вратарь примет участие в сборе «Рубина», который пройдет
«По словам директора ФК “Тюмень” Александра Попова, Обухов может вернуться в расположение сибирской команды, если закрепиться в составе команды Российской
В текущем сезоне Обухов провел шесть матчей в ФНЛ.
Ранее он также защищал цвета тульского «Арсенала»,