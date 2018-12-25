Голкипер «Тюмени» отправится на сборы с «Рубином»

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, 22-летний вратарь примет участие в сборе «Рубина», который пройдет 4—17 января в турецком Белеке.

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«По словам директора ФК “Тюмень” Александра Попова, Обухов может вернуться в расположение сибирской команды, если закрепиться в составе команды Российской премьер-лиги не удастся», — отмечается в сообщении.

В текущем сезоне Обухов провел шесть матчей в ФНЛ.