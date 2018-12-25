«Урал» подписал контракт с защитником сборной Беларуси
Первым новичком, пришедшим в «Урал» этой зимой, стал белорусский защитник Денис Поляков.
Первым новичком, пришедшим в «Урал» этой зимой, стал белорусский защитник Денис Поляков.
С 27-летним футболистом заключён долгосрочный контракт. Игрок перешёл в «Урал» на правах свободного агента и присоединится к команде на первом
Старт сезона-2017/18 футболист провёл в кипрском «АПОЭЛ», где сыграл в 16 матчах. После он вернулся в БАТЭ, где принял участие в восьми встречах высшей лиги (семь — в основном составе) и забил один гол.
Поляков является бронзовым призёром молодёжного чемпионата Европы—2011 в Дании. Также защитник принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. 17 ноября 2010 года дебютировал в составе сборной Беларуси в матче со сборной Омана в Маскате (4:0).