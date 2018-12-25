«Урал» подписал контракт с защитником сборной Беларуси

С 27-летним футболистом заключён долгосрочный контракт. Игрок перешёл в «Урал» на правах свободного агента и присоединится к команде на первом учебно-тренировочном сборе в Пафосе, сообщает пресс-служба уральского клуба.

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Старт сезона-2017/18 футболист провёл в кипрском «АПОЭЛ», где сыграл в 16 матчах. После он вернулся в БАТЭ, где принял участие в восьми встречах высшей лиги (семь — в основном составе) и забил один гол.