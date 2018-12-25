«Спартак» добавил в галерею «Лучшие моменты года» одно фото с Каррерой

После публикации в галерее из 136 снимков не оказалось ни одного фото с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой , который возглавлял команду на протяжении большей части календарного года и покинул её лишь в конце октября.

Однако спустя некоторое время «Спартак» добавил в галерею одну фотографию с итальянским специалистом. При этом число снимков в галерее сохранилось.



Напомним, об увольнении Карреры было объявлено 22 октября. До отставки у специалиста произошёл конфликт с игроками команды Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко, поставившими лайк видеоролику актёра и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, в котором тот подверг критике итальянца. Футболисты были отправлены во вторую команду и вернулись в основу уже после отставки Карреры.