«Спартак» добавил в галерею «Лучшие моменты года» одно фото с Каррерой
Московский «Спартак» внёс изменения в фотогалерею «Лучшие моменты года», которая ранее была опубликована на официальном сайте клуба.
Московский «Спартак» внёс изменения в фотогалерею «Лучшие моменты года», которая ранее была опубликована на официальном сайте клуба.
После публикации в галерее из 136 снимков не оказалось ни одного фото с бывшим главным тренером
Однако спустя некоторое время «Спартак» добавил в галерею одну фотографию с итальянским специалистом. При этом число снимков в галерее сохранилось.
Напомним, об увольнении Карреры было объявлено 22 октября. До отставки у специалиста произошёл конфликт с игроками команды Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко, поставившими лайк видеоролику актёра и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, в котором тот подверг критике итальянца. Футболисты были отправлены во вторую команду и вернулись в основу уже после отставки Карреры.