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15:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» добавил в галерею «Лучшие моменты года» одно фото с Каррерой

Московский «Спартак» внёс изменения в фотогалерею «Лучшие моменты года», которая ранее была опубликована на официальном сайте клуба.

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Источник: РИА "Новости"

После публикации в галерее из 136 снимков не оказалось ни одного фото с бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой, который возглавлял команду на протяжении большей части календарного года и покинул её лишь в конце октября.

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Однако спустя некоторое время «Спартак» добавил в галерею одну фотографию с итальянским специалистом. При этом число снимков в галерее сохранилось.

Напомним, об увольнении Карреры было объявлено 22 октября. До отставки у специалиста произошёл конфликт с игроками команды Денисом Глушаковым и Андреем Ещенко, поставившими лайк видеоролику актёра и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, в котором тот подверг критике итальянца. Футболисты были отправлены во вторую команду и вернулись в основу уже после отставки Карреры.

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