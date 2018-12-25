Дмитриев: В «Спартаке» при Романцеве за месяц можно было заработать на квартиру
Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Дмитриев высказал мнение по поводу развития российского футбола.
Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Дмитриев высказал мнение по поводу развития российского футбола.
«Если судить по уровню мастерства и тому, как приглашают футболистов за границу, можно сказать, топчемся на месте. Удачно продали Головина — и всё. Тут и зарплаты свою роль играют. За границей таких бабок не платят. Зачем уезжать? Как пять клубов боролись за титул, так и борются. Одно и то же.
Нет ярких личностей, какие раньше были — как Андрюша Аршавин, тот же Кержаков. Данни был великолепен. Вот таких игроков не хватает. То же самое я вижу в детском футболе. Всё подчинено результату. Никто из тренеров не смотрит дальше своего носа, не «видит» игрока. Поэтому не появляются футболисты, которых можно было бы пригласить за границу. Раньше они были — Мостовой, Карпин, Юран, Черчесов. Не было таких зарплат, как сейчас? Ну, я хочу сказать, что в «Спартаке» платили хорошие деньги, когда там был Олег Иванович Романцев. Можно было за месяц купить квартиру. После 90-х пошли другие деньги. И у нас, и за границей. Можно было уезжать. Но поколение Егора Титова, Андрея Тихонова к тому времени состарилось. А другое так и не появилось", — цитирует Дмитриева «Спорт день за днём».