Дмитриев: В «Спартаке» при Романцеве за месяц можно было заработать на квартиру

«Если судить по уровню мастерства и тому, как приглашают футболистов за границу, можно сказать, топчемся на месте. Удачно продали Головина — и всё. Тут и зарплаты свою роль играют. За границей таких бабок не платят. Зачем уезжать? Как пять клубов боролись за титул, так и борются. Одно и то же.

Нет ярких личностей, какие раньше были — как Андрюша Аршавин, тот же Кержаков. Данни был великолепен. Вот таких игроков не хватает. То же самое я вижу в детском футболе. Всё подчинено результату. Никто из тренеров не смотрит дальше своего носа, не «видит» игрока. Поэтому не появляются футболисты, которых можно было бы пригласить за границу. Раньше они были — Мостовой, Карпин, Юран, Черчесов. Не было таких зарплат, как сейчас? Ну, я хочу сказать, что в «Спартаке» платили хорошие деньги, когда там был Олег Иванович Романцев. Можно было за месяц купить квартиру. После 90-х пошли другие деньги. И у нас, и за границей. Можно было уезжать. Но поколение Егора Титова, Андрея Тихонова к тому времени состарилось. А другое так и не появилось", — цитирует Дмитриева «Спорт день за днём».