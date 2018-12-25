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15:45 (мск), источник: Матч ТВ

CAS отказал Рианчо в иске против «Рубина»

Спортивный арбитражный суд вынес решение по апелляции бывших тренеров «Рубина», информирует сайт адвокатской конторы Sila.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, Рауль Рианчо, Алекс Пальярес и Серхио Наварро, которые покинули клуб из Казани в 2014 году, требовали от клуба выплаты компенсации за досрочное расторжение контрактов.

58-летний Рианчо, который ранее возглавлял «Спартак», в «Рубине» являлся тренером по физподготовке.

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