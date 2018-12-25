CAS отказал Рианчо в иске против «Рубина»
Спортивный арбитражный суд вынес решение по апелляции бывших тренеров «Рубина», информирует сайт адвокатской конторы Sila.
Спортивный арбитражный суд вынес решение по апелляции бывших тренеров «Рубина», информирует сайт адвокатской конторы Sila.
Напомним, Рауль Рианчо, Алекс Пальярес и Серхио Наварро, которые покинули клуб из Казани в 2014 году, требовали от клуба выплаты компенсации за досрочное расторжение контрактов.
58-летний Рианчо, который ранее возглавлял «Спартак», в «Рубине» являлся тренером по физподготовке.