Как «Краснодар» изменится зимой. Останется ли Ари и что даст возможный трансфер Еременко?
Sport24 — о самой яркой команде
Sport24 — о самой яркой команде
На прошлой неделе Сергей Галицкий увеличил свою долю в «Краснодаре» с 50 до 66,7% — неизвестно, как это отразится на трансферах, но вряд ли команда серьезно изменится зимой. А точечная селекция возможна — и, судя по слухам, весной «Краснодар» станет еще сильнее.
Больше всего слухов — переход Романа Еременко, от услуг которого отказался «Спартак». С футбольной точки зрения это интересный трансфер. Делающий ставку на комбинационный футбол «Краснодар» получит еще один мозг в центре поля — то, что Еременко в порядке даже после двухлетнего перерыва, мы видели. Но с точки зрения имиджа Галицкий вполне может заблокировать переход — слишком неоднозначную репутацию Роман создал себе в последние годы.
Также по традиции в
В качестве альтернативы Еременко рассматривается 23-летний полузащитник АИКа Кристоффер Ольссон, который может закрыть позиции в центре поля и на левом фланге. За него «Краснодар» готов заплатить 4,5 млн евро. Агент игрока утверждает, что к его клиенту есть интерес из пяти стран.
«Краснодар» уже расторг контракт с Торнике Окриашвили по обоюдному согласию сторон. Грузин запомнился роскошными голами в падении через себя в ворота «Зенита» и «Севильи», но на поле появлялся редко, потому и решил покинуть клуб.
Также новый контракт не будет предложен Маурисио Перейре, который принял решение завершить российский этап карьеры. 28-летний уругваец либо уйдет в другой клуб этой зимой, либо доиграет до лета, когда закончится его контракт.
Клуб может покинуть и Кристиан Рамирес, на которого имеет виды «Зенит». Правда, Галицкий вряд ли согласится посреди сезона расставаться с игроком основы и усиливать прямого конкурента в борьбе за чемпионство.
Есть интерес к играющему в аренде в «Младе Болеслав» Николаю Комличенко, который в этом сезоне чемпионата Чехии забил 18 голов в 18 матчах и с огромным отрывом идет первым в списке лучших бомбардиров лиги. Его контракт у «Краснодара» намерен выкупить «Бешикташ», также заплатить неплохие деньги готовы «Зенит» и ЦСКА. Но скорее всего вопрос о будущем Комличенко будет решаться в конце сезона.
У целого ряда игроков основы истекают контракты будущим летом, и, чтобы их не потерять, «Краснодару» срочно нужно
Наверняка «Краснодар» постарается сохранить Сергея Петрова, Шарля Каборе и Ари.
5 декабря стало известно, что «Краснодар» предложит Ари новое однолетнее соглашение, но сам он пока не определился со своим будущим.
А вот Стефан Страндберг, Анатолий Катрич и Андрей Синицын могут покинуть команду уже зимой. Все имеют мало игровой практики и вряд ли согласятся продлевать контракты.
В остальном никаких бомбических переходов этой зимой в «Краснодаре» не планируется — ставка будет делаться на ту же обойму игроков, а изменения в составе, вероятнее всего, произойдут уже ближе к концу сезона.